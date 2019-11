Alcalde de Barranquilla admitido en la junta consultiva de la universidad Georgia Tech

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, desde este 1 de noviembre hace parte de la junta consultiva externa de la universidad Georgia Tech. El mandatario logró este importante espacio luego de su gestión realizada en la ciudad y por liderar la transformación en favor de la calidad de vida de los habitantes. Cabe destacar que el alcalde es egresado de esta prestigiosa institución.

Char Chaljub tomó posesión como miembro de esta junta por un periodo de tres años y sesionó por primera vez. El mandatario de los barranquilleros es el único extranjero que hace parte de este prestigioso grupo de ejecutivos en ese centro académico.

“Estoy honrado por ser escogido como consejero de una de las mejores universidades del mundo, esto es para mí muy emocionante y de gran importancia. Es satisfactorio hacer parte de esta junta, es una muestra clara de que hemos realizado las cosas bien, llegar acá es un honor para mí, agradezco a mi universidad Georgia Tech”, indicó Char. Alejandro Char es egresado del Master of Civil Engineering & Construction Management de la universidad Georgia Tech, una de las cuatro mejores facultades de Ingeniería en Estados Unidos, catalogada por The U.S. News and World Report como la #13 en Ingeniería e Informática del mundo.

Lo acompañan en la junta consultiva importantes personas como:

Jim Anderson (CEO de Social Flow).

Rebeca Nease, jefe de la comisión reguladora nuclear de Estados Unidos.

Jackeline Quinn, desarrolladora Kennedy Space Center.

Meg Pirkle, jefe de ingenieros, Departamento de Transporte en Georgia.

Silvio López, vicepresidente del Banco Popular de Puerto Rico.

De Metzger, director de Ingersoll Rand/ Trane.

El listado lo completan un total de 30 personas que han desarrollado y ejecutado importantes proyectos tecnológicos, cuya especialidad está relacionada con la universidad.

Esta junta tiene como objetivo principal asesorar a la universidad en diferentes temas de acuerdo con sus diferentes áreas de experticia, así como promover y representar a la institución internacionalmente.

Dado que el alcalde Char queda cesante a partir del primero de enero, la universidad Georgia Tech quiere aprovechar para que en conjunto desarrollen un programa piloto de Liderazgo y Políticas Públicas. El objetivo es que esta iniciativa conjugue las experiencias y resultados de la transformación en Barranquilla y potenciarlos con todos los departamentos de apoyo y ‘network’ de la institución, para que sirva de modelo de formación para otros gobernantes de la región.

FUNCIONES PRIMARIAS

Entre las funciones se encuentra actuar como grupo asesor del presidente de la Escuela en asuntos específicos relacionados con la institución y sus operaciones. La junta informa al presidente de la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental, y hará las recomendaciones o informes apropiados al presidente.

De igual forma, tiene como eje asesorar sobre las acciones que la escuela podría tomar para mantener los programas y resultados educativos y de investigación, en sintonía con las necesidades de la industria y la profesión, y a la vanguardia académica.