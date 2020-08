Alcalde de Montería se pronuncia tras polémico comentario de Camilo

Eso de llamar a Montería “un pueblito” y peor aún de señalarlo de no tener cantautores, tiene a los habitantes de la capital cordobesa haciendo todo un despliegue de críticas al autor de la frase: Camilo Echeverry.

El joven artista, quien está casado con Evaluna, la hija de Ricardo Montaner, concedió una entrevista el pasado 4 de agosto en el programa ‘Masacote’, podcast del comediante puertorriqueño Vicente ‘Chente‘ Ydrach. Allí pronunció la frase que generó la polémica. (Lea aquí: Camilo, criticado por decir esto de Montería)

“Bueno, para que te hagas una idea: yo vivía en un pueblito pequeño que se llama Montería. Allá el cantautor, el artista, no existe; es un lugar donde todo es mucho más artesanal, donde la agricultura y la labor de pueblo es lo que protagoniza todo”, dijo el artista en el programa cuando le preguntaron por el apoyo de sus padres. Justo ese fragmento se volvió viral y los monterianos, que lo vieron crecer y lo apoyaron durante su carrera artística, no se lo perdonan.

Una de las primeras en reaccionar fue la cantante cordobesa, de El Carito para ser más exactos, Adriana Lucía, quien en sus redes sociales escribió: “A mí no me ofende para nada que digan que Montería es un pueblito artesanal porque la verdad no tengo ni idea qué quiere decir eso. Lo que sí me parece muy preocupante y triste es el desconocimiento absoluto de la historia, la de nuestros cantautores que han resistido por años”.

Su hermana, la talentosa artista Martina la Peligrosa no se quedó atrás. “No me están preguntando, pero pues a mí no me ofende que Camilo diga que Monteria es un pueblo, a él le puede parecer eso y para mí no tiene nada de ofensivo ser de pueblo. A mí lo que no me suena es que ignore a los artistas locales”, señaló.

Camilo, quien vivió gran parte de su infancia en la capital cordobesa y estudio en el colegio La Salle de esta ciudad, se hizo famoso cuando ganó el programa Factor X y para ello, contó con el respaldo absoluto de los habitantes de la región.

Como resultado de esa frase hubo memes, críticas, insultos y las redes no pararon de mostrar una y otra vez el video donde hablaba, a juicio de algunos, de manera despectiva de la ciudad que lo vio crecer.

Hasta el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, se refirió al hecho, señalando que Montería está llena de artistas talentosos que hacen grande la tierra y la llenan de orgullo. “A todos los que hacen música, los que componen canciones, los que las interpretan, los que crean melodías, no solo nos representan, sino que nos recuerdan que tenemos una gran riqueza”, indicó el mandatario.