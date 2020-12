Alcalde Jaime Pumarejo presentó los proyectos del 2021 para Barranquilla

Y, por último, se habló de la construcción y remodelación de parques en la ciudad. La proyección es llegar a aquellos barrios que no tienen un lugar donde recrearse y donde existen, pero no están en buenas condiciones, acondicionarlos para que la ciudad siga creciendo en este aspecto y se convierta en una ciudad con mayores sitios de recreación para la comunidad.

Dentro de los proyectos para el 2021 está la construcción de senderos peatonales y para bicicletas, en varios barrios de la ciudad. Pero el primero en tenerlo será el barrio El Prado, cuyas calles serán adecuadas para que “el peatón pueda caminar de manera tranquila y los medios de transporte que por allí circulen lo hagan con la seguridad de que no se van a encontrar con un peatón en la vía porque ambos, tanto peatones como vehículos, tendrán su espacio seguro”.

“Con esta apuesta urbanística, ambiental y social, Barranquilla reafirma que su tren del progreso no se detiene y que esta crisis sanitaria ha sido una experiencia de muchos aprendizajes, entre ellos la capacidad que tienen la ciudad y su gente para sobreponerse a la adversidad, sacar fuerzas de las entrañas, reactivarse y seguir construyendo futuro”, dijo el alcalde Jaime Pumarejo.

Agregó que “para muchos ha sido un año de mucha prueba. Nosotros hemos pasado una buena parte de este año trabajando en la mejora y cuidado de Barranquilla para que pasáramos en lo mejor posible un hecho sin precedente, pero no descuidamos el largo plazo, no descuidamos el rumbo de la ciudad, no queríamos que se detuviera y que ese optimismo y ese orgullo que habíamos ganado se fuera al piso cuando pasáramos la pandemia. Y mucha parte de nuestro equipo se quedó trabajando en lo que venía, buscando financiación, en infraestructura para asegurarnos que ahora en enero arrancaran estos proyectos y así va a hacer”.

“No podemos parar, si nos quedamos quietos y nos ocupamos sólo del hoy, luego nos vamos a ver en una serie de aprietos porque no planificamos. Tenemos que seguir adelante y prepararnos, no solo para combatir el problema que tenemos al frente, sino planificar nuestro futuro y no detenernos, seguir soñando y planificar cómo vamos a llegar a él. Solo les pido que nos acompañen y que se cuiden en lo que falta de este año para que ustedes puedan disfrutar de estas obras con sus seres queridos”, terminó diciendo Pumarejo Heins.