Alerta en Turbaco por dengue, falleció niña de seis años

“El viernes, a mi hija se le empezaron a poner las manos y los ojos morados y los médicos la remitieron a la Casa del Niño, fue allí donde le detectaron el dengue y en vista de que no mejoraba el sábado a las 11 de la noche la internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos. El domingo su cuerpecito no resistió y un sufrió un paro cardiaco”, contó Mileydis Hernández.

La madre de Tahel Sofía, le comentó a El Universal que la niña empezó a tener fiebre en la madrugada del pasado miércoles, 7 de octubre, pero no la llevó inmediatamente a urgencias porque coincidencialmente ese día tenía una cita médica de rutina, en la que el doctor le recetó acetaminofén y le recomendó que la llevara a urgencias si seguía presentando el síntoma.

Aunque al momento de esta publicación, El Universal no pudo confirmar esa cifra, Mileydis Hernández, madre de Tahel, afirmó que otra menor de la familia, de 5 años de edad, también murió, hace 20 días, por dengue.

EL LLAMADO DE ATENCIÓN

“El llamado es para las autoridades sanitarias de Turbaco, para que se pongan pilas con lo que está pasando. Entendemos que la pandemia ha concentrado la mayor atención, pero hay otras enfermedades y situaciones que no dan espera. En este 2020, en Turbaco no se han hecho limpieza de los caños, acción preventiva importante en la lucha contra el dengue”, expresó el concejal Jasser Hernández.

Por su parte, Mileydis Hernández, manifestó que el domingo en la tarde, después que se conoció la muerte de su hija, un grupo de funcionarios de la Secretaria de Salud municipal visitaron su casa y no encontraron ningún foco de proliferación del mosquito, sin embargo su reclamo se centra en lo siguiente: “Las acciones son tardías e incompletas. Para qué sirve una visita, a destiempo además, si no se hacen las fumigaciones debidas. Quizá en mi casa no este el foco, pero en una casa vecina sí. Lo valioso sería que hicieran las acciones pertinentes antes de que sucedieran las tragedias”.

El Universal llamó varias veces por teléfono al alcalde de Turbaco, Guillermo Torres, pero no respondió. Se espera que en el transcurso del día las autoridades municipales se pronuncien sobre el tema.

El sepelio de Tahel Sofía se realizará hoy a las 11 de la mañana en el cementerio Santa Catalina, de Turbaco.