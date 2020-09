Arranca primer proyecto de recuperación del Centro de Barranquilla

El alcalde Jaime Pumarejo Heins, ante vendedores estacionarios que se beneficiarán con la iniciativa, presentó este jueves el Gran Bazar, una moderna plaza de mercado que la Alcaldía de Barranquilla construirá en el lote ubicado entre las carreras 41N y 42 y las calles 7, 8 y 9, en la cual se ubicarán más de 1.000 comerciantes que hoy ejercen su actividad en el sector de Barranquillita.

“Esto es un sueño, un proyecto bandera para recuperar Barranquillita, que va a cambiar a Barranquilla, que va a cambiar sus vidas y las de sus familias, que va a cambiar la manera cómo ven a Barranquilla en el mundo, para mí este es el renacer de un sector de la ciudad que nos ha dado tanto orgullo”, les dijo el mandatario a los vendedores.

Relató que, además, este proyecto tiene un componente personal para él, “porque cuando yo era muy joven, mi papá me traía al Centro todos los días, porque él trabajaba aquí y tuvo que irse cuando vio que este sector ya no era lo que él estaba acostumbrado a que fuera, yo quiero que ese Centro que yo conocí también lo conozcan los barranquilleros y la gente de afuera, y quiero que Barranquillita sea nuevamente un lugar donde se pueda venir de toda la región a comprar sus frutas y sus verduras frescas, el pescado y la carne, y por qué no, a disfrutar la mejor comida”.

Dijo que el Gran Bazar es uno de los componentes del plan de nuevos mercados, que también incluye recuperar el Mercado de Granos y las demás plazas.

Con una inversión cercana a los 27.000 millones de pesos, en esta zona de la ciudad, ordenando la actividad de mercadeo, especialmente venta de frutas, verduras, carnes, pescados, entre otras.

Sostuvo que serán 20.000 metros cuadrados de construcción, con un eje central donde se articularán dos bloques que conforman este proyecto.