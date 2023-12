Así celebra una monja de clausura la Navidad en un convento de Turbaco

Sor María Francisca del Divino Amor.

“Le presento a mi perro, se llama Llavero, porque no me deja, a donde me voy él viene”, dijo una de las hermanas en medio de risas. Ya perdieron la cuenta de los perros que viven con ellas. “Nos cuidan, no dejan que nadie se nos acerque”, contó. Cuando una persona desconocida entra al convento, especialmente un hombre, los perros lo atacan, se aferran al pantalón hasta que una de ellas sale en su defensa y logra que lo dejen pasar.

***

“Las personas creen que porque nosotras estamos acá no hacemos nada pero llevamos en nuestro corazón todas las necesidades del mundo”, en cada rezo encomiendan al pobre, al enfermo, al desahuciado y al que se siente triste. Esta última emoción poco las atraviesa porque dicen que es imposible estar tristes cuando es Dios quien duerme en sus corazones. Durante el mes de diciembre, las Hermanas Clarisas realizan uno de los pesebres más bonitos que pueda verse en las iglesias. La Virgen María y San José tienen el tamaño de un niño de diez años y el resto del pesebre está dotado de fuentes de agua que simulan ríos, macetas con helechos y palmeras que adornan al Belén del municipio de Turbaco.