¡Atención! Estos son los cortes de energía para este lunes en el Atlántico

Circuito Campo de la Cruz 3: municipio Campo de la Cruz.

Circuito Candelaria: municipio Candelaria y corregimiento Bohórquez.

Referente a Barranquilla, Air-e continuará con el desarrollo de mantenimientos de transformadores y redes eléctricas en sectores del barrio El Prado en los horarios: de 8:00 a.m. a 9:25 a.m. en la carrera 50 con calle 72; de 9:25 a.m. a 11:45 a.m. en la calle 74 con carrera 52; de 11:45 a.m. a 2:25 p.m. en la calle 74 con carrera 50; y de 2:25 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 53 con calle 75, en Altos del Prado.

En el barrio Boston, se cambiarán postes y redes de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde en la carrera 43 con calle 65. Siga leyendo: Por falta de plata, Bomberos de Soledad suspenderá operaciones

Por último, en el municipio de Soledad se cambiarán postes en mal estado de 8:30 de la mañana a 6:00 de la tarde en la carrera 13B1 con calle 49, del barrio Soledad 2000.