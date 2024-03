¡Atención! Estos son los cortes de energía para este viernes en Atlántico

En sectores del barrio Santo Domingo de Guzmán se realizará mantenimiento de redes y transformadores con breves suspensiones de energía: de 7:50 a.m. a 10:25 a.m. en la carrera 2A con diagonal 54D; de 10:50 a.m. a 1:30 p.m. en la carrera 1E con calle 55C; y de 1:55 p.m. a 6:00 p.m. en la diagonal 54 con carrera 1E.



Finalmente, en el municipio de Galapa se cambiará poste en mal estado en la calle 16 con carrera 27A, en el barrio La Candelaria, de 7:40 de la mañana a 6:00 de la tarde.