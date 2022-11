¡Aterrador! Mueren incineradas dos personas en accidente de tránsito

Momentos de angustia y desespero vivieron los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Sabanalarga, cuando no pudieron rescatar al conductor y a su ayudante de la cabina del tractocamión que se incineró luego de estrellarse contra una loma en la vía que de ese municipio conduce al corregimiento de Cascajal, en el Departamento del Atlántico.

Las informaciones que se tienen de parte del personal que atendió la emergencia es que camión iba en sentido Sabanalarga hacia el corregimiento de Cascajal, zona rural, y al parecer el conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra una loma y se volcó.

El volcamiento no permitió que tanto el conductor como el ayudante quedaran atrapados dentro de la cabina. Pero a ello se sumó que hubo un corto circuito y el carro empezó a incendiarse. Las personas que pasaron por el lugar trataron de ayudar, pero al no poder llamaron al Cuerpo de Bomberos, que llegó al sitió, pero, pese al esfuerzo no pudieron rescatar a los dos hombres que quedaron atrapados y consumidos por las llamas.

El Cuerpo de Bomberos de Sabanalarga logró identificar al conductor y al copiloto del carro como Emerson Aeriza Isaza y Ángel Bravo, respectivamente.

Las autoridades de Policía hicieron el levantamiento de los cuerpos, al tiempo que iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.