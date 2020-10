“Atlanticenses a celebrar Halloween y Día de los Angelitos en casa”

Este año, debido a la pandemia del coronavirus, el fin de semana de Halloween y el Día de los Angelitos debe celebrarse en casa de forma segura y responsable. Es por ello que la gobernadora, Elsa Noguera, hace un llamado a los atlanticenses para que disfruten la celebración en sus hogares, únicamente con el núcleo familiar.

“El virus no se ha ido y debemos seguir cuidándonos, todavía existe riesgo de contagio. No es momento de celebraciones masivas ni de aglomeraciones, por eso invitamos a nuestra gente a compartir en familia. Que este año la reunión sea guardados en la casa junto a los niños”, expresó la mandataria.

Aunque estudios confirman que el impacto del COVID-19 en los menores de edad no es severo, esta población hace parte de la cadena de transmisión del virus, que en algunos casos termina afectando a los adultos mayores.

“Por la salud de todos, este año no lleven a los niños a pedir dulces en las calles ni a los centros comerciales, ya que esto facilitaría las aglomeraciones que es lo que queremos evitar. Se podría desencadenar un contacto directo con el virus, al punto que las personas se relajen y, en medio de la celebración, se quiten el tapabocas exponiéndose y exponiendo a otros al virus”, enfatizó la Gobernadora.

Por disposición del Ministerio de Salud y Protección Social, además de las recomendaciones generales como evitar salir y celebrar esta fecha en casa, decir no a las aglomeraciones y no pedir dulces en la calle, también se le pide a la comunidad desinfectar los paquetes de los dulces y cuidar que los niños no excedan en su consumo, para evitar complicaciones digestivas.

Asimismo, no es recomendable asistir a fiestas de disfraces o visitar sitios cerrados. Se aconseja a los padres de familia y cuidadores buscar actividades virtuales como concursos de disfraces dentro de la casa, decoración de las viviendas, elaborar junto con los niños los disfraces, entre otras. La meta es prevenir entre todos el contagio de Covid-19 durante estas fechas.

La Secretaría de Salud del departamento invita a continuar implementando las medidas de bioseguridad y autocuidado: usar el tapabocas siempre que esté fuera de casa, mantener el distanciamiento físico de dos metros de las otras personas y lavar las manos frecuentemente.

Por su parte, la Secretaría del Interior también se une a este llamado con la promoción de mensajes pedagógicos en espacios públicos y centros comerciales de los municipios del departamento, a través de caravanas de seguridad apoyadas por la fuerza pública.

La gobernadora exhorta a los alcaldes de los 22 municipios del Atlántico a extremar las medidas de seguridad, necesarias para vigilar que la población tenga un buen comportamiento durante la celebración de este fin de semana.

Igualmente, desde la Gerencia de Capital Social, la Gobernación del Atlántico promueve la iniciativa “Angelitos en Casa”, cuya finalidad es disminuir el riesgo del contagio del coronavirus. Con la Mesa Departamental de Niños, Niñas y Adolescentes, Movimientos Juveniles y personas mayores se coordina para replicar el mensaje dentro de estos grupos poblacionales.

Por su parte, la Fundación Movimiento Juvenil Solidario del corregimiento de Salgar, Puerto Colombia, trabaja para la entrega de dulces a los niños de ese sector con todos los protocolos de bioseguridad.

“Contamos con el apoyo de la Policía, la Secretaría de Gobierno y Salud de Puerto Colombia, queremos llevar dulces a más de 1.500 niños a sus casas y vamos a cumplir con los protocolos de bioseguridad durante la entrega. De igual manera, realizaremos una transmisión en vivo vía internet con actividades recreativas”, dijo Fidel de la Hoz, coordinador de la actividad.