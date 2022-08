700 policías llegarán a Barranquilla para proteger a conductores

“Desde el mismo momento en que nos enteramos del asesinato del conductor se inició un trabajo, en coordinación con la ciudadanía, que aquí juega un papel muy importante, porque ayer mismo nos dijeron en qué lugar estaba escondida la motocicleta en la que se movilizaban los sicarios, nos entregaron el arma y nos entregaron la ropa, las prendas de vestir y los cascos que estos sujetos llevaban en el momento de la comisión del homicidio. Esto da cuenta de la gran colaboración de parte de la ciudadanía”, manifestó el mayor general González Bedoya.

Indicó que ayer se estaba ofreciendo una suma de 30 millones de pesos, precisamente para información que conduzca a la captura de estos delincuentes, “hoy la estamos subiendo a 50 millones de pesos”. Pese a custodia de la Policía, asesinan otro conductor en Barranquilla

“Decirles a las familias de estos sujetos, entréguenlos. Así como lo hizo la madre la semana anterior, donde llevó ante la autoridad. Aquí no es solamente un trabajo de nosotros como ciudadanos, sino también como familia. No permitamos que a nuestros hijos nos los vayan a corromper ni los vayan a dañar por un peso y eso no lo vamos a permitir. Es el llamado a toda la ciudadanía”, sostuvo.

Seguidamente anotó: “a los delincuentes decirles que igual que el año pasado, cuando los llevamos ante las autoridades, vamos a seguir con este caso y no vamos a dar ni un minuto y no va a haber un lugar donde se puedan esconder; donde lleguen allá los vamos a perseguir”.

“Ya sabemos quiénes son los dos sicarios y decirles a ellos que es mejor que se entreguen o si no, nosotros los vamos a buscar”, insistió.

“Decirles a las empresas y a los conductores de buses, que de la Regional 8 traje un apoyo de 702 policías, quienes van a estar acompañando a las empresas y a cada empresa le asigné 27 policías con un padrino, que es un oficial superior. Él los va a estar acompañando, al igual también, no solamente policías uniformados en las mismas de los buses, sino también policías de civil, trabajando al interior, realizando actividades de inteligencia y de seguimiento”, afirmó.