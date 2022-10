A Junior no le queda otra que ganar, rezar y esperar

No la tiene fácil el equipo rojiblanco que viene de caer 2-0 con Envigado en la fecha anterior, pero en esta fecha 19 deberá ganar nada más que ganar para llegar con posibilidades de clasificar a los cuadrangulares en la última jornada de la Liga BetPlay.

A Junior no le queda otra opción que derrotar este domingo al Cortuluá en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, pero eso no le bastará para ingresar al grupo de los ocho primeros de la tabla, deberá ganar por un buen margen de gol y también que se den otros resultados que le puedan favorecer.

Aunque el técnico Julio Comesaña había dicho que con 31 puntos se podía clasificar a la fase de grupos, las tablas indican, que incluso, haciendo el puntaje se podría quedar afuera. Son muchos los están en carrera por meterse a ese selecto grupo de 8, donde el que espabile puede quedar por fuera, como ha ocurrido en otras oportunidades.

El cotejo está programado para las 6:10 de la tarde. Y Comesaña tendrá algunas bajas importantes de jugadores que han sido regulares en la titular, como Wálmer Pacheco, que presenta un golpe; no estará Fredy Hinestroza por no alcanzó a recuperarse de la lesión que le aqueja y el mismo Carmelo Valencia no fue convocado porque presenta un golpe.

Pero ha convocado a concentración a Yesus Cabrera y Nelson Deossa, quien no estaban siendo tenido en cuenta por el bajo nivel futbolístico que presentan. También han sido llamados los defensas Fabián Viáfara, César Haydar y Jorge Arias; el volante Carlos Esparragoza.

La conducción arbitral estará a cargo de Alexander Ospina (Quindío), quien estará asesorado en las líneas por Víctor Vilches (Boyacá) y John Reyes (Antioquia).

La posible alineación de Junior sería: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Dany Rosero, José Ortiz, Edwin Velasco; Yeison Gordillo, Didier Moreno, Fabián Sambueza, Luis ‘Cariaco’ González; Edwuin Cetré y Carlos Bacca.