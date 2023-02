Acuerdan que acciones de la Triple A se entreguen inmediatamente

Sancionan a 4 empresas de transporte por no girar aportes a Transmetro

Luis Ramiro Escandón, delegado especial del Ministerio Público, dijo que “se termina una función preventiva iniciada por la Procuraduría General de la Nación precisamente tendiente a evitar pleitos posteriores y juzgamiento posteriores por diferencias entre las partes con ocasión del incumplimiento del contratado de la venta de las acciones de la Triple A”.

“Las partes, ellas mismas, han llegado a un acuerdo mediante el cual, de manera inmediata se entregarán las acciones, e hicieron unas evaluaciones sobre cómo quedarían las obligaciones económicas y llegaron a un acuerdo mediante el cual la discusión sobre la valoración de las acciones se hará de manera técnica”, anotó.

Indicó que lo anterior corresponde a que “ya no se trata de una sola parte decida qué pasó con las acciones y entre ellas mismas construyeron un acuerdo para evitar cualquier conflicto”.

“Uno de los puntos del acuerdo es que el detrimento patrimonial como tal no hay. Lo que queda claro, y así se plasmó en el acuerdo, es que las partes entienden que las acciones quedan en manos de entidades públicas. De tal manera, que es un compromiso de la Alcaldía de Barranquilla que las acciones que no pueda mantener ella misma y no pueda terminar adquiriendo de los minoritarios privados, va a ser enajenadas a alguna otra empresa de servicios públicos de carácter público, que puede ser EMP, que ha hecha una primera intensión o cualquier otra empresa que se le trasladen las acciones, pero el compromiso es que se mantengan estas acciones en las entidades públicas como tal”, sostuvo Escandón.

El funcionario manifestó que lo que haya suscrito este jueves “puede tener incidencia en el proceso disciplinario, pero eso ya lo debe evaluar el señor viceprocurador o la señora procuradora general, porque en la actualidad se tramita una consulta ante ella sobre la decisión de suspensión del representante legal de la SAE. De hecho el acuerdo se firma por parte de un vicepresidente corporativo de la entidad y no por el acuerdo, precisamente para evitar cualquier conflicto de intereses sobre el tema”.

La reunión duró más de 5 horas bajo un ambiente cordial de voluntad e interés fue destacada por los representantes que agradecieron el papel asumido por el Ministerio Público y el espacio propiciado para que se llegara a feliz término.

Luis Ramiro Escandón, delegado especial del Ministerio Público, recalcó que uno de los principales objetivos era precisamente evitar que se activara la cláusula penal del contrato y así se causara un detrimento patrimonial.