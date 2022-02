Air-e invirtió $6.280 millones en nuevos circuitos eléctricos en Malambo

El gerente General de Air-e, Jhon Jairo Toro, dio a conocer que la empresa de energía entregó una nueva obra de inversión en el departamento del Atlántico, con los trabajos que comprenden la modernización de equipos en la subestación ubicada en el municipio de Malambo.

El anuncio lo hizo en presencia del secretario de Desarrollo Económico de Malambo, William Guerrero; gremios y empresarios del departamento, así como ante autoridades del municipio perteneciente al área metropolitana de Barranquilla.

Toro indicó que también se pusieron en operación dos nuevos circuitos y equipos complementarios con una inversión del orden de los 6.280 millones de pesos.

Sostuvo que uno de esos nuevos circuitos eléctricos es Malambo 7, el cual se construyó para mejorar el servicio al barrio El Concord y la zona de carga del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, ya que con este proyecto en marcha también se alivian las cargas de los circuitos Tesoro, Industrial Sur y Mesolandia.

“De esta manera, se mejorarán los indicadores de calidad del servicio, segmentación de mercados y aumenta la capacidad para atender nuevas conexiones y el crecimiento de la demanda de energía de los puntos mencionados”, explicó el ingeniero Jhon Jairo Toro, gerente General de Air-e.

Argumentó que con la construcción del circuito Malambo 8 se traslada a esta parte de la carga que alimenta al Parque Industrial Pimsa, que antes era atendido de manera exclusiva por el circuito del mismo nombre. Con esto, se aumenta la confiabilidad del suministro eléctrico, así como la capacidad de atender ampliaciones en la industria instalada en este importante parque.

“Con estos circuitos que estamos inaugurando, estamos quitándole carga, por ejemplo, Pimsa que estaba cargado 8 megavatios pasa a 3 megavatios, esto libera más del 50% de la carga; industrial Sur también, libera cerca del 40% de carga; Mesolandia libera otro 30% de la carga. ¿Eso qué va a permitir? Que en el futuro más cargas industriales se puedan conectar”, manifestó.

Toro añadió que “uno de los grandes propósitos de Air-a, además de hacer la vida mejor a través del servicio de energía, es garantizar que cualquier proyecto productivo que se quiera instalar en nuestra región no sufra por falta de energía eléctrica. En el pasado cuántos proyectos se dejaron de montar y traer empleo y desarrollo porque simplemente no había una calidad de servicio porque simplemente no había disponibilidad. Cuando los empresarios llegaban se les decía que aquí no se podía conectar más carga. Hoy Air-e está garantizando mejorar la cargabilidad de sus circuitos y estos dos proyectos están enfocados a eso”.

Enfatizó en que con el desarrollo de estas obras se logra la creación de un apoyo entre los circuitos Pimsa y Malambo 7 para una mayor confiabilidad en el servicio a clientes residenciales, comerciales e industriales.

Resaltó que estos nuevos circuitos cuentan con equipos de maniobra como reconectadores e interruptores intermedios que facilitarán su operación y la segmentación ante interrupciones programadas y no programadas.

“Con esta serie de proyectos culminados en Malambo, completamos 53 obras entregadas y puestas en operación entre Atlántico, Magdalena y La Guajira como parte de la ruta de la transformación del servicio”, terminó diciendo el ingeniero Jhon Jairo Toro.

Al evento de inauguración que se cumplió en la subestación Malambo asistieron además Ramiro Castilla, gerente de Air-e en Atlántico; Enrique Berdejo, personero de Malambo; Gustavo Ladrón, presidente del Concejo Municipal; Marla Almenares, secretaria de Salud de Malambo; Johana Lara, representante de la Secretaría de Infraestructura del Atlántico; Mauricio Fajardo, Coronel de la Fuerza Aérea; los dirigentes gremiales Diana Cantillo, (Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico - CEO) y Efraín Cepeda (Intergremial del Atlántico); y los representantes de la comunidad Carmen Díaz y Aquiles Maldonado.