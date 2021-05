Alcalde Pumarejo dice que con la vacuna y el tapabocas se combate el COVID-19

Tras recibir su primera dosis para contrarrestar el nuevo coronavirus, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, dijo que con la aplicación de la vacuna y el uso correcto del tapabocas la humanidad puede contrarrestar los efectos mortales del COVID-19.

Pumarejo Heins, quien acogiendo la priorización que dispuso el Gobierno nacional al incluir a los alcaldes y gobernadores en la etapa 3 del Plan General de Vacunación, recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID 19 ayer sábado durante la jornada, por dos días de ‘Baqunatón’, que se lleva a cabo en varios puntos de la ciudad.

“Aquí hay dos mensajes: el primero es que nos estamos vacunando cuando nos toca, cuando lo dispuso el Ministerio de Salud, de acuerdo a los lineamientos de las etapas de riesgo. Segundo: estamos demostrando que la vacuna tenemos que aplicárnosla, que cada uno de nosotros tiene unas herramientas para acabar con el virus, que son el tapabocas y la vacuna. Hay que usar ambas, hay que usar todo lo que esté a nuestra disposición para que podamos recuperar el empleo, para que podamos volver al colegio, para que podamos dejar de aplazar nuestros sueños”, dijo el mandatario.

Manifestó que la meta es vacunar a 15.000 ciudadanos barranquilleros por día, gracias al trabajo del Distrito y del Ministerio de Salud.

“Esta es la herramienta más eficaz que tenemos. Es segura, salva vidas, es gratis y es en sitios agradables como el estadio Édgar Rentería, sin filas, sin aglomeración, sin importar la EPS. Si eres mayor de 55 años no importa a qué punto vayas, no importa si tienes agenda, no importa la EPS, no importa si no te han llamado, puedes llegar a vacunarte. Si eres menor de 55 años y estás dentro de los priorizados o estás entre los 50 y 55 años puedes ingresar a la página web y agendarte para vacunarte hoy mismo. Queremos vacunar a un número importante de personas hoy y mañana. Así que ven, que te estamos esperando”, agregó.

En el punto de vacunación del estadio Édgar Rentería estuvo presente el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, Gerson Bermont, quien destacó como ejemplo de vacunación a nivel nacional a Barranquilla, ciudad que fue escogida por el Gobierno nacional para el programa piloto de reapertura masiva.

“Estamos en Barranquilla por instrucción del ministro Fernando Ruiz para construir lo que van a hacer los pilotajes del segundo semestre en Colombia gracias al alto porcentaje de vacunación en ciertas ciudades, donde podemos iniciar procesos de reactivación mayores en lo económico, en lo social, en lo cultural y lo deportivo. Hoy coincidimos acompañando no solo al alcalde sino a miles de barranquilleros en esta jornada de intensificación, donde vamos a romper récords en cada una de las ciudades, para poder mostrar rápidamente un avance en el Plan Nacional de Vacunación”,, sostuvo.

Según Bermont, en los últimos días Colombia ha estado por encima de 250.000 vacunados diarios, pero esperan tener cifras superiores. “Felicitamos a Barranquilla, a la Alcaldía, a la Secretaría de Salud por la organización de todos los puntos de salud, donde hemos visto una gran organización pero especialmente una influencia inmensa de la comunidad”.

La jornada de ‘Baqunatón’ comenzó desde ayer sábado de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche., y se está repitiendo este domingo con el mismo horario. Los ciudadanos mayores de 55 años se atenderán sin citas; los adultos de 50 a 54 años y de 40 años en adelante con comorbilidades pueden asistir con agendamiento. Lo mismo que las personas de 16 años hasta 50 años pueden acudir a vacunarse, pero siempre y cuando tengan alguna comorbilidad o enfermedad de base.

Los puntos habilitados son estadio Romelio Martínez, estadio Édgar Rentería, coliseo Elías Chegwin, Escuela Normal La Hacienda, punto de vacunación Universidad Simón Bolívar, Drive Thru o autoservicios comerciales Viva y Mall Plaza; y las unidades móviles que están en el parqueadero del estadio Metropolitano, parque Venezuela, colegio Pies Descalzos (La Playa), parque los Andes y parque Las Nieves.

Los puntos habilitados en los centros de salud y hospitales del Distrito, Don Bosco y en las IPS la atención empezó desde las 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Y el punto de la Cruz Roja funciona desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.