Alcalde Pumarejo no está de acuerdo con que armen los ciudadanos

Ante las peticiones que han realizado los comerciantes, empresarios y gremios económicos de Barranquilla y el Atlántico para que se les permita adquirir armas de manera legal para defenderse de la delincuencia que cada día los azota más, el alcalde Jaime Pumarejo se mostró en desacuerdo y lo que pidió a la Policía Nacional, la Fiscalías, los jueces y los legisladores, es que realicen su tarea más efectiva para acabar con la delincuencia.

“Lo que tenemos que hacer es desarmar a los bandidos y es por eso que le hemos pedido al Congreso y al Ministerio del Interior y de Justicia que hagan mucho más severas las penas contra el porte ilegal de arma, que no tengan beneficios de excarcelación, que no se les cobije con casa por cárcel; que quien ande portando un arma de manera ilegal se enfrente con contundencia a la ley, que se vaya a la cárcel y que no tenga beneficio”, dijo inicialmente Pumarejo Heins.

Seguidamente anotó que “necesitamos desarmar al bandido. Claramente el que porte legalmente un arma de fuego no la utiliza con fines ilegales, pero no podemos promover que un ciudadano tenga que defenderse por su propia cuenta teniendo un arma. La puede tener en su casa, en su puesto de trabajo, pero esa no puede ser la respuesta de la autoridad, no podemos claudicar; no le podemos entregar su seguridad al ciudadano porque eso significa que los mandatarios no están haciendo su tarea, que la Policía no sirve y que los jueces dejaron de funcionar”.

“Señores Colombia no es el Lejano Oeste. Aquí hay Policía y hay autoridad y el que no tiene pantalones para ejercerla que se vaya para su casa. Pero aquí en Barranquilla la Policía nos tiene que responder; los jueces tienen que meter presos a los bandidos y los legisladores endurecer las penas para el que porte ilegalmente un arma”, afirmó.

Sobre la llegada del nuevo comandante de la Policía Metropolitana manifestó que “recibimos un general tropero con un compromiso y un mandato: tiene que estar en la calle, tiene que dar la cara y tiene que dar resultados. Y como dije ahorita, dentro de muy pocas horas les daremos a conocer un importante logro y golpe que le acabamos de dar y le seguimos dando a las estructuras criminales que querían robarnos la tranquilidad en Barranquilla”

En cuanto a la supuesta carta emitida por alias ‘El Negro Ober’, el mandatario de los barranquilleros dijo: “Hace unas semanas el señor estaba tirando unas granadas, ahora está reclamando sus derechos humanos, que se entregue si se quiere entregar si no, vas tras de él”.