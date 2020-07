Alcaldes de Guayaquil y de Barranquilla coinciden en acciones contra el COVID-19

En un encuentro virtual, Jaime Nebot, quien ejerció como alcalde de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil entre los años 2000 y 2019, y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, coincidieron en las acciones que son necesarias para combatir la pandemia de COVID-19.

Las características comunes de Guayaquil y Barranquilla, por ser ambas ciudades de mar y río, su clima, su población y el impacto de la pandemia en estas dos ciudades, siendo Guayaquil la más duramente golpeada en Latinoamérica por tasas de contagios y de fallecimientos, permitieron este diálogo sobre las estrategias adecuadas que deben implementarse en la batalla contra el coronavirus para proteger a la población y salvar vidas.

Nebot destacó la importancia de invertir en la prevención y en las acciones de socialización de las medidas de autocuidado. “No te enfermes, no te mueras. Eso hay que inculcarlo mucho”, dijo. Y asegurar atención a quienes lo requieran: “Hay que atacar a los casos tempranos”.

Para el exalcalde ecuatoriano es vital el aislamiento preventivo para contener la tasa de contagios, lo mismo que las medidas que conduzcan a aliviar la crisis. “La cuarentena sirve, pero mata de hambre, mata la economía”, señaló, agregando que en el caso de Guayaquil “la estrategia también fue guardar a la gente con comida mínima para que no tuvieran que salir”.

El exalcalde de Guayaquil consideró que, más que tener unidades de cuidados intensivos, el mayor esfuerzo debe centrarse en que la gente no llegue a necesitarlas. “No digo que no hay que tener UCI, el gran desafío es no llegar a ellas”, recalcó.