Alerta por riesgo electoral en 81 puestos de votación en Barranquilla

Ángel Tuirán, quien hace parte del equipo de la MOE en el Atlántico, manifestó a Emisora Atlántico, que la alerta se generó luego de la alianza que la Misión de Observación Electoral, MOE, y el Instituto de Estudios sobre Asuntos Institucionales y Desarrollo Político de la Universidad del Norte, que analizaron cuatro factores de riesgos.

“Uno de los factores es el dominio electoral, y consiste cuando un candidato o un partido se aleja del número de votos del promedio y eso prende, por así decirlo, unas alarmas, o llama la atención este crecimiento significativo del partido o del candidato; el segundo tiene que ver con tarjetones no marcados. Ya sabemos un poco esta dinámica, que puede conducir al fraude cuando no hay tarjetones no marcados y eso podrían ser marcados para favorecer a algún candidato", narró.

Tuirán dijo que el otro riesgo es el de los votos nulos. “Esto también por ser indicativo de algún fraude electoral. Y el último es de alta y baja participación, que en ocasiones está relacionado a trashumancia y está asociado también a compra de votos”.

“¿Las alertas dónde están o por qué llama atención esto? Porque de los 120 puestos de votación analizados o puestos regulares que tiene el Distrito de Barranquilla, el 67 por ciento; estamos hablando de 81 puestos de votación que tienen algún tipo de riesgo. Algunos con riesgo medio, riesgo alto o riesgo extremo por factores de fraude electoral, es decir, este tipo de riesgo asociado a los factores que acabo de mencionar está presente en 81 puestos de votación en la ciudad de Barranquilla”, sostuvo Tuirán.

Añadió que “la mayoría de estos puestos con riesgos de posibles fraudes se concentran en las localidades Suroccidente y Suroriente. Por supuesto, son las localidades, conjuntamente con la Localidad Metropolitana, los que más puestos de votación tienen ubicados”.

“En la Localidad Suroriente prevalece el riesgo por alta participación electoral; en la Localidad Suroccidente prevalece el riesgo predominante es el predominio electoral y votos nulos; y en las localidades restantes como Norte Centro Histórico y la Riomar, el riesgo que marca o aparece es el de dominio electoral”, afirmó.

“En resumen podemos decir, que aquí hay unas alertas, luego de las investigaciones y estudios que apuntan a crear los insumos para que las autoridades y a otros actores de la sociedad civil para que se tomen las medidas necesarias en esos puestos y sobre todo para que la ciudadanía esté muy alerta en estos puestos de votación en la ciudad de Barranquilla”, terminó diciendo Ángel Tuirán.

Para el coordinador regional Atlántico de la MOE, Jorge Hernández Hayek, es necesario que las autoridades tomen desde ya las medidas pertinentes “para prevenir que se presenten irregularidades y se cometan delitos electorales en estos puestos de votación que presentan riesgo consolidado o en sus alrededores”.

Hayek apuntó diciendo que desde la MOE se hace el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier irregularidad o delito electoral del que tenga conocimiento al WhatsApp 3152661969 y a la página web “Pilas con el Voto” (https://www.pilasconelvoto.com/).