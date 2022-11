Algunos sectores de Barranquilla estarán 12 horas sin luz este lunes

Agrega en el comunicado que entre los barrios Carrizal y Santo Domingo de Guzmán, algunos usuarios percibirán suspensiones de energía por la instalación de postes, redes y poda de árboles de 6:45 de la mañana a 5:00 de la tarde de la calle 49E a la calle 53B entre carreras 1B y 1G; y de 6:45 de la mañana a 7:15 de la mañana y de 4:30 de la tarde a 5:00 de la tarde de la calle 49E a la calle 53B entre carreras 1B y 4.

En el barrio Los Olivos continuarán las obras PRONE de normalización del servicio en la carrera 26 con calle 105 de 8:10 de la mañana a 4:10 de la tarde.

Indicó que otros trabajos eléctricos están programados para realizarse de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en la calle 81 con carrera 57, en el barrio El Golf; de 8:20 de la mañana a 5:00 de la tarde en la calle 83B con carrera 42D, en Nuevo Horizonte; y de 7:30 de la mañana a 5:00 de la tarde en la calle 52C con carrera 5B, en El Santuario.

Mantenimiento en subestación Riomar

Personal de Air-e, especializado en alta tensión, trabajará en mantenimiento de equipos eléctricos al interior de la subestación, por lo cual se presentarán interrupciones en los siguientes sectores y horarios:

Circuito Altamira, de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.: Altos de Riomar, Andalucía, Altos del Limón y Villa del Este.

Circuito América Norte, de 9:30 a. m. a 10:00 a.m. y de 12:00 del mediodía a 12:30 del mediodía: Altos del Prado, La Campiña, Granadillo y Riomar.

Circuito Andalucía, de 1:30 p.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 4:30 p.m.: Santa Mónica, Altos de Riomar, Riomar y El Poblado.