Alias ‘El Negro Ober’ se quiere entregar a las autoridades en Barranquilla

En una carta que supuestamente fue escrita por Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’, ha manifestado su intención de entregarse ante las autoridades, que están ofreciendo hasta 100 millones de pesos de recompensa a quien entregue información certera sobre su paradero.

En la misiva escrita a mano y con tinta de color azul, se lee en unos apartes: “Lo que dicen que está haciendo carrera en Barranquilla de que no existe otra persona u otro delincuente en la sociedad haciendo daño, estamos claro para que lado están tirando la justicia. Si los mayores deseos de los gobernadores, del alcalde y de mi comunidad barranquillera son de que yo me entregue eso haré, pero quiero tener mis derechos como ciudadano. No como le hicieron a Víctor Carlos De Alba, que le violaron sus derechos, hasta asesinarlo en su vivienda y no hacerle un allanamiento, diciendo que él se enfrentó a tiros y eso no es cierto”.

“Por tal motivo, yo Ober Ricardo Martínez quiero que se valoren mis derechos y dejen de estar dañando mi imagen, porque yo también tengo hijos y se encuentran afectados por toda esta situación. Por tal motivo me permito informarles que, en nuestra Policía, Sijin e investigadores, hay muchos de ellos que se encuentran trabajando para la banda delincuencial ‘Los costeños’, bajo el mando de Jorge Eliécer Díaz Collazos, Digno Palomino en la cabeza. Reciben órdenes de Diógenes De Jesús Cueto Vergara, recluido en Cómbita (Boyacá), Alexis Niño Buitre, Víctor Hernández, alias ‘El cabe’ y alias ‘JK’”, agrega.

Seguidamente anota que “en Barranquilla tenemos policías a sueldo de ‘Los costeños’ porque el sueldo que le paga el Gobierno no les alcanza y por tal motivo se encuentran dando valiosa información y secuestran desviando toda investigación. O ¿quiénes creen que mandó a tirar la cabeza mutilada en Simón Bolívar? Pero como fueron ‘Los costeños’ esa investigación quedó reducida”.

“Respeto a los transportadores, busquen otro ciudadano con quien quieran legalizar eso porque yo no soy. Yo solicito que se investigue toda esta situación y dejen de estar dando falsos positivos. Ustedes más que nadie saben quiénes son los verdaderos bandidos y saben donde se encuentran”, dice en otro aparte.

Insiste en que su deseo es entregarse ante la justicia. “Yo me quiero entregar, pero a la vez solicito mis derechos para poder hacerlo. Barranquilla me conoce y saben quien soy y qué clase de persona... investiguen, porque en Barranquilla están intimidando con el nombre propio mío. Ustedes si creen que yo lo haría, de cometer esa barbaridad, no amigos. Ni una persona novata lo haría”.

Al final de la carta se dirige al presidente de la República Iván Márquez. “Señor presidente solicito su ayuda y colaboración para este caso. Barranquilla está en manos de inescrupulosos y de gente escondida que se encuentra protegiendo la Policía... están bajo el mando de ‘Los costeños y se encuentran desviando las investigaciones de ellos”.

Sobre esta carta, la Comandancia de la Policía Metropolitana de Barranquilla no se ha pronunciado, ni de las supuestas denuncias que hace alias ‘El Negro Ober’.