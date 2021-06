Amenazan de muerte a gerente de hospital de Malambo, Atlántico

Con voz entrecortada y angustia, la gerente del Hospital de Malambo, Atlántico, Eimy Liz Camargo Molina, denunció este miércoles ante los medios de comunicación de Barranquilla, que ella y su grupo familiar han sido declarados “objetivo militar” por un grupo que se identificó en el mensaje de WhatsApp con las letras F.P.M.

Según Camargo Molina, las amenazas se presentaron luego de que ella denunciara que el alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalvo, la sacara del cargo de gerente del hospital de esa localidad, pero exigiéndole que renunciara, siendo que ella llegó al puesto después de haber participado en un concurso de meritocracia.

El alcalde nombró a otra persona en el cargo, pero un juez de la República restituyó en el cargo a Eimy Liz Camargo Molina, pero el mandatario ha desacatado la tutela y no ha dejado que siga ejerciendo el cargo de gerente.

Todo este revuelo, ha originado que se haya caldeado el tema político en esa población del área metropolitana de Barranquilla, hasta el punto de que el alcalde Rummenigge Monsalvo ha denunciado que recibió amenazas desde un número de celular de un Senador de la República, que fue su aliado en la última contienda electoral.

LAS AMENAZAS A LA GERENTE

Este miércoles por la mañana Eimy Liz Camargo Molina ha salido a denunciar las amenazas de las que ha sido víctima en las últimas horas.

“Así como te ves de bonita regalando vacunas a los cantantes te vas a ver bonita en el cajón cuando te regalemos plomo. No creas que no sabemos lo que haces con las vacunas de Malambo. ERES OBJETIVO MILITAR EN MALAMBO. F.P.M.”, se lee en uno de los mensajes que recibió en su celular.

“Desde que esos mensajes llegaron a mi número de celular he puesto en conocimiento a la Sijín, porque enseguida solicité una medida de protección contra mi vida, que aún está en trámite. Quiero dejar claro que no es el único mensaje que he recibido. También he recibido amenazas de que van a atentar contra mi vida, con la vida de mi esposo, incluso, la de mis dos niños menores”, narró con voz entrecortada la funcionaria.

Agregó que “me dicen que, si yo me creía con tantas vidas, mi niño y mi niña no tenían ese número de vidas. Para mí ha sido una situación muy difícil. Yo no estoy peleando algo injusto, yo estoy peleando algo que me gané legítimamente, que gané a través de un concurso de méritos”.

“Para mí ha sido muy duro tener que vivir durante 15 meses con una presión de que me iban a hacer efectiva una carta de renuncia y que si no atendía tales requerimientos lo iban a hacer efectivo. Nunca tuve apoyo de la entidad local de salud ni tampoco de la institucionalidad, que deben ser mis aliados por naturaleza”, anotó.

Dijo que ayer martes asistió a una diligencia con el Procurador Provincial y “fue penoso porque delante de él no me permitieron el ingreso a mí porque los vigilantes armados dentro de la institución (Hospital de Malambo) no me permitieron acceso. Aquí la realmente afectada en toda esta situación he sido yo y, sin embargo, es a mí a quien han vilipendiado, a la que se ha denigrado, a la que no se ha tratado con el decoro que se debe tratar a una mujer”.

“Estoy pensando en creer que por el hecho de ser mujer es que me está pasando todo esto. Y no cualquier mujer, porque hoy tengo los pantalones para poder decir que están ultrajándome y que están haciendo conmigo lo que han querido. Siento que no se ha respetado mi condición de profesional, de mujer, incluso, de madre; porque al poner en tela de juicio la vida de mis hijos, ya eso me afecta de sobremanera”, enfatizó.

“Lo ratifico: yo no presenté renuncia de mi cargo. Le he dicho al Procurador Provincial que me mantengo en la posición de que no he renunciado y me mantengo en la posición de que mi deseo es continuar en el cargo de gerente del Hospital de Malambo y terminar el período para el cual yo fui elegida”, terminó diciendo.