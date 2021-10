Asamblea del Atlántico entrega facultad para crear nuevo modelo de salud

La Asamblea del Atlántico le dio un tercer debate favorable al proyecto de Ordenanza que presentó la gobernadora Elsa Noguera, sobre la creación de una nueva Empresa Social del Estado (ESE) que implementará un nuevo modelo de salud en el departamento.

Según el presidente de la Asamblea, Gonzalo Baute, “con la creación de la nueva Empresa Social del Estado, facultades otorgadas por la Asamblea, desde el punto de vista de los diputados, es muy significativo que continúe todo el personal vinculado a la cuatro ESE actuales y que serán incorporadas a la nueva. Es muy importante, porque se garantiza el derecho al trabajo de la gente”.

“Vamos a tener una empresa nueva, fresca, arrancando prácticamente de cero, sin deudas, por lo tanto, es una expectativa enorme que tenemos todos los atlanticenses, liderados por la gobernadora, Elsa Noguera, para que, no solo arranque bien, sino que sea sostenible en el tiempo”, aseguró Baute.

Para la nueva ESE, la gobernación del Atlántico aportará un capital de 70.000 millones de pesos para atender los compromisos laborales y la operación de la red, que según la secretaria departamental, Alma Solano Sánchez, entrará en funcionamiento en el próximo mes de noviembre.

“Cuando algo comienza debe venir con nuevos y mejores servicios como lo sustentaron, durante la socialización en los primeros debates en la Asamblea, la secretaria de Salud, Alma Solano Sánchez; la Secretaría Jurídica y la Secretaría de Hacienda. Vino todo el equipo de la gobernadora que tiene que ver de manera transversal, con un proyecto de tanta importancia y de tanto contenido social como este”, anotó.

Manifestó que para la prestación del servicio de calidad y una empresa que se sostenga en el tiempo, debe ser la garantía para los atlanticenses que esperan verdaderas transformaciones en el campo de la salud. “Hoy la red departamental de hospitales arrastra pasivos superiores a 192.000 millones de pesos, lo que la hace insostenible. Estás facultades que solicitó la gobernadora Elsa Noguera, buscan precisamente crear una nueva empresa para garantizar el derecho a la salud”.

“Estaremos muy vigilantes con el control político para que estas facultades que entregamos los diputados a la gobernadora, se utilicen para mejorar la calidad , para fortalecer la cobertura y sobre todo garantizar los derechos a los atlanticenses”, terminó diciendo el presidente de la Asamblea Departamental.

Para anotar que el único diputado que se opuso a la creación de esta nueva ESE, fue Nicolás Petro, quien manifestó que “primero quiero decir que estoy a favor de la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud, estoy a favor de que se paguen las deudas atrasadas, estoy a favor del saneamiento fiscal de los hospitales públicos del Departamento del Atlántico, pero no lo aprobé porque este nuevo modelo de salud no va impedir que se sigan robando la plata de la salud como se robaron a la de los actuales hospitales”.

Insistió que en “si no se investiga quiénes se robaron la plata de los hospitales públicos del Atlántico, esta historia se va a volver a repetir, ya sea con el viejo o el nuevo operador público; y en este caso me preocupa que ese paso de investigar, no se ha dado”.

“Algo que me preocupa es que en el articulado del proyecto de Ordenanza no hay un blindaje total para que en el día de mañana esta nueva ESE no sea privatizada. Pero hay una preocupación mayor, es que, al centralizar toda la operación en una entidad pública, en el futuro se facilita para que algunos servicios, trámites, etcétera, se empiecen a tercerizar hasta llegar a privatizar el modelo de salud del Departamento. No hay una garantía de que mañana, ya sea este gobierno o el que venga, empiece a privatizar el modelo de salud en el Atlántico”, concluyó Petro.