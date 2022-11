Atlanticenses levantaron la voz contra el Régimen Tarifario de Energía

Alarcón agregó que le han dicho al Gobierno Nacional, “y en eso estamos de coincidamos con el pronunciamiento de la Cámara de Comercio y el Comité Intergremial, que tiene una salida legal para modificar ese régimen tarifario y es el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994, que dice lo siguiente: cuando un régimen tarifario lesiona de manera grave a los usuarios puede ser modificado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, por sí misma o a petición de partes. ¿Hay alguien en la Costa que no esté lesionado por este régimen tarifario?”.

Otra de las peticiones que entregaron a la empresa Air-e, es que no se instalen nuevos contadores o contadores inteligentes si el que está colocado está en buenas condiciones ni que se hagan mediciones estimadas, porque eso va en contra de los usuarios.

Manifestó que como es algo real lo del clima en la región, “hay razones más que evidentes para tumbar ese Régimen Especial. Además, que establezca una mesa concertación para discutir con las fuerzas vivas de la región los lineamientos tarifarios y eléctricos para la Región Caribe, ya que esto no se lo podemos dejar solo a la CREG y a las empresas, cuando nosotros somos más de 11 millones de costeños que estamos siendo los paganinis”.

Dina Luz Pardo, directora ejecutiva de la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla, sobre lo mismo dijo que “las soluciones al régimen que se le ha impuesto al Caribe desde el interior del país pueden ser corregidas porque lo que se está cobrando ahora es injusto. Debe revisarse por parte del Gobierno actual para corregirlo y no esperar tres años más. Ya los comerciantes no aguantan más y quieren tarifas de energía justas, no estamos pidiendo que nos regalen algo, sino que se nos cobre lo justo”.