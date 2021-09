Atlántico adelanta acciones para mitigar emergencias en el Canal del Dique

La Gobernación del Atlántico, a través de los secretarios de Infraestructura, Interior, General, y la subsecretaría a Atención y Prevención de Desastres, hicieron presencia en los puntos críticos reportados por las comunidades de Villa Rosa, en Repelón, y Las Compuertas, en Manatí, para revisar la situación y poner en marcha soluciones con el fin de evitar inundaciones graves.

La subsecretaria de Prevención y Atención de Desastres del departamento, Candelaria Hernández, manifestó que, de manera conjunta con los alcaldes municipales de Manatí, Repelón y Santa Lucía, funcionarios de la CRA y Policía Nacional, se realizaron labores de atención donde se presentan las filtraciones en ambos municipios.

“Estamos trayendo materiales, reforzando con sacos para evitar que continúe la salida de agua del Canal del Dique a los canales adyacentes”, dijo Hernández.

Por su parte, la secretaria de Infraestructura, Nury Logreira, aseguró que desde tempranas horas de este domingo las autoridades hicieron presencia en la zona para darle atención inmediata a esta situación. “En estos momentos ya tenemos materiales, los sacos correspondientes y el personal, que está trabajando para hacer estas atenciones lo más pronto posible”.

La secretaria agregó que dentro de las estrategias que se van a implementar se encuentra la realización de monitoreo y patrullaje permanente en la zona, “para poder detectar si ocurre algún tipo de filtración y prevenir cualquier situación de inundación en este sector”.

Durante la visita, el secretario del Interior, Yesid Turbay, explicó que, en esa zona entre Manatí y Repelón, donde el Dique hace un canal de alivio, el agua se queda ahí y no va al embalse de El Guájaro, “sino que cuando baja el dique se devuelve. Se está presentando esta situación allí y se están tomando los correctivos haciendo unas murallas con el material indicado para evitar que se siga filtrando el agua”.

Turbay invitó a la comunidad a generar las alertas sin causar pánico. “Sabemos que este tema es muy sensible para la comunidad, sobre todo en este sector por las situaciones que se vivieron en el 2010. El Ideam ha dicho que lloverá hasta noviembre y por eso seguiremos haciendo monitoreo y tomando las acciones necesarias”.

Asimismo, el director de la CRA, Jesús León Insignares, afirmó que en el recorrido se identificó que en el Canal del Dique comienza a filtrar agua hacia estas zonas de amortiguación. “Estamos haciendo monitoreo permanente, generando alertas, utilizando dron y las unidades móviles ambiental UMA de la CRA, que estarán 24/7 inspeccionando en tiempo real las condiciones que se vayan presentando”.

En la zona rural, el agua está ingresando sin afectaciones, puesto que no hay cultivos. El jueves de la semana que entra se tiene previsto la realización de un comité municipal en Manatí.

El alcalde de Repelón, Wilfrido García, dijo que desde el sábado se está realizando un monitoreo constante en la zona. “El Canal del Dique presenta altos niveles de agua, eso no hay que desconocerlo y hay que estar permanentemente monitoreando este tema. Lo que ocurre es que cuando el dique presenta altos niveles de agua, especialmente por esta época, siempre hay unas partes que son más bajas y por ahí regularmente el agua se mete a una cuneta, que es la protección de la vía; eso no significa que el agua se va a meter a El Guájaro, porque la vía tiene 1 metro con 50 centímetros. Pero hay que estar atentos, no podemos descuidarnos”.