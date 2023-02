Atlántico: estos son los vehículos que no pagarán en el peaje Papiros

“Continuaremos trabajando en la mesa técnica que se desarrollará el 28 de febrero y el 1 de marzo, la próxima semana, para definir los temas relacionados con las categorías 3 en adelante”, dijo a Emisora Atlántico.

Sobre el no pago de las categorías uno y dos cuando el carro pase por el peaje Papiros, reiteró: “Esto es ya definitivo. Como se sabe, había 45 días para discutir el tema del peaje y en esas discusiones quedó fijado de manera definitiva que no se cobrará. Actualmente no se está cobrando, pero a partir del día 46, las categorías 1 y 2 no pagarán más, de manera definitiva”.

El alcalde agregó que en estos momentos, en la mesa técnica con el Ministerio de Transporte y el concesionario vial, se está discutiendo si la caseta del peaje Papiros se quita o no del lugar. “El tema de la infraestructura, que el Gobierno nacional sabe que tiene su reparo desde el punto de vista de seguridad vial, estamos buscando la posibilidad de que la infraestructura instalada no se use y que se usen otros puntos para cobrar”.