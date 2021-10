Atlántico no ha recibido notificación oficial de presencia de la variante Delta

El viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso, ha planteado la hipótesis de que en los departamentos donde está creciendo y propagando la variante Delta del nuevo coronavirus son Antioquia, en primer lugar, y Atlántico como el segundo, y ante este planteamiento la secretaria Departamental de Salud, Alma Solano, ha dicho que este momento no tiene una notificación oficial, pero que existe la posibilidad de que llegue, como también llegará al resto del país.

“Nosotros hemos enviado muestras de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio Nacional de Salud, para hacer lo que se llama la vigilancia genómica. Ese es el procedimiento que puede especificar las diferentes variantes del COVID-19”, dijo en primera instancia Alma Solano Sánchez, Secretaría Departamental de Salud.

Anotó que este año se han enviado 355 muestras para esa vigilancia genómica por parte del Instituto Nacional de Salud “y si bien a la fecha no hemos recibido ninguna notificación oficial de casos positivos de variantes deltas dentro del departamento del Atlántico, la posibilidad de que existan es muy alta”.

“Recordemos que la variante Delta en Colombia ya tiene varios meses de estar circulando y era cuestión de tiempo que empezara a circular por todas partes. Y aquí más que el número de casos específicos, así como lo plantea la documentación científica, es tener claro que tenemos el virus circulando para poder seguir haciendo la vigilancia”, agregó.

“Repito: aún no hemos recibido, de todas las muestras que hemos enviado desde el departamento, un reporte oficial de casos positivos o la posibilidad de que esté circulando la variante Delta en el Atlántico. El informe que ha hecho el viceministro es un informe preliminar”, indicó la funcionaria.

Solano Sánchez precisó que en estos momentos la ocupación de las camas UCI en el departamento es del 60 por ciento y que de esa cifra el 50% corresponde a pacientes COVID-19.

El secretario Distrital de Salud, Humberto Mendoza Charris anotó sobre este tema que “nosotros no tenemos esa información dada a conocer por el viceministro de Salud, los datos que tenemos son que aún la que tiene preponderancia es la variante MU, la misma que está circulando desde el mes de abril en la región Caribe, en Antioquia y que luego se extendió por el resto del país”.

“Lo que se hace con estos pronunciamientos son unas estimaciones probabilísticas, dentro de unas muestras que se han detectado, la detectabilidad permite a las autoridades nacionales, al Instituto Nacional de Salud, que es el que entrega la información al Ministerio de Salud, de las estimaciones desde muestras probabilísticas; es decir, desde algunas muestras a partir de las cuales se les hace seguimiento de genotipificación. A partir de esas muestras se hacen estimaciones poblacionales”, dijo el funcionario.

“Lo que quiero concluir es que sí hay presencia de la variante Delta en Colombia; sí hay detectabilidad en el Atlántico, pero no podemos decir que los casos que tenemos en septiembre y octubre corresponden todos a la variante Delta, sin embargo, así sean informaciones probabilísticas, lo importante es que sí hay circulación, además de la detección, no sabemos en qué nivel. Pero sea variante Delta o variante MU, sea variante británica, sea la variante que esté presente, toca decirle a la ciudadanía que lo importante tener en cuenta las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y lo más importante, la vacuna, que es la más efectiva contra todas estas variantes”, aseguró.

Recalcó que en estos momentos todas las vacunas que han sido habilitadas por la Organización Mundial de la Salud, han tenido eficacia contra todas las variantes del nuevo coronavirus e invitó a los barranquilleros y atlanticenses que aún no se han vacunado a que lo hagan. “Son las vacunas las que nos van a evitar que nos dé una enfermedad severa o que no cause la muerte”.