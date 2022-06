Ayudemos a Eileen Velásquez, la niña que necesita millonario tratamiento

Los familiares de Eileen Sofía Velásquez Mercado acudieron al diario El Universal, para tocar las fibras del corazón de sus lectores y poder conseguir una ayuda económica que les permita reunir el dinero suficiente para comprar el medicamento Trikafta, el cual no se consigue en Colombia y se tiene que adquirir en el exterior.

Nos contó que entre los tratamientos que ha recibido están enzimas pancreáticas, dornasas para disminuir el moco, porque ella produce un moco muy espeso y con este tratamiento este moco se diluye y permite que las secreciones sean más fluidas. “También le estamos haciendo terapias respiratorias con hipertónicas, las cuales se las aplican en la mañana y en la noche”.



“Eileen Sofía ha sido una niña que nos ha tocado hospitalizar casi constantemente porque ha tenido muchas pseudomonas. A estos pacientes las pseudomonas les afectan mucho más que a cualquiera de nosotros. También les afecta otro tipo de bacterias, pero en especial las pseudomonas, que son las que más le hacen daño a su parte pulmonar”, sostiene Sandra Mercado.



Indicó que hay muchos tratamientos que se hacen fuera del país con el medicamento Trikafta, pero en Colombia las EPS no recetan, en este caso SURA, porque no cuenta con el registro del Invima y por el costo. “Ese tratamiento ha mostrado en España, Argentina y en otras partes una mejora en la calidad de vida a los pacientes en un 90 por ciento; le mejora su parte pulmonar, pancreática, y en cuanto a las infecciones y a las hospitalizaciones, sería mucho mejor. Y el paciente ganaría peso”.



“Nosotros hemos hablado por todos los medios para ver cómo conseguimos el medicamento. Porque no tiene el registro del Invima aquí y por ende las EPS no lo recetan a los pacientes. Y hemos buscado los medios posibles para conseguirlo y no hemos podido. Por eso hemos acudido a ustedes los medios para ver en qué nos pueden ayudar las demás personas. Se lo dejamos a la voluntad de las personas y de Dios y les damos las gracias a todos los que nos puedan ayudar”, anotó la señora Sandra Mercado.



La medicina cuesta 13.568.900 millones en el exterior. La familia ha recaudado 10 millones de pesos hasta el momento.



Los que puedan ayudar pueden hacerlo en la cuenta de ahorros 03116057216 de Bancolombia.



También pueden hacerlo en la cuenta de Instagram: @Ayudemos _a_eileen y al número de celular: 311 6057216.