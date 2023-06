“Barranquilla conservará la mayoría accionaria en Triple A”: Pumarejo

Ante el rumor que ha surgido de que las Empresas Públicas de Medellín, EPM, adquirirán acciones de la empresa Triple A, el alcalde Jaime Pumarejo reconoció que sí es cierto que se esperan accionistas, pero que la Alcaldía de Barranquilla conservará la mayoría accionaria. Lea: Multinacional española invierte 4.000 millones de pesos en el Atlántico

Recordó que malos manejos, malas decisiones hicieron que los barranquilleros perdieran la empresa Triple A en la década de los 90 y principio de los años 2000. “Pasamos de tener mayoría absoluta a no tener nada. Y otra cosa, el Estado aun sabiendo que el Distrito de Barranquilla era la víctima principal de los malos manejos, obligó a los barranquilleros a comprar la empresa, es decir, nos la robaron a nosotros y a nosotros no tocó volverla a comprar, como pasa casi siempre y muchas veces con el Estado colombiano, no este Gobierno, sino todos”.