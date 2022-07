Barranquilla correrá este domingo por Oriana Gómez y Daniel Pérez

Para Salwa Maloof Habib, directora de la fundación, “Fularun es una iniciativa única en el sector salud, que llegó a Barranquilla como una necesidad de transformar la realidad de niños con diagnósticos complejos, que en su entidad de salud no encuentran el apoyo necesario para mejorar sus condiciones físicas que les permitan tener calidad de vida, no solo en la parte médica sino también en su entorno familiar y psicológico, por lo cual esperamos vincular a muchas personas que quieran dejar una huella de amor en el mundo”.

Daniel, de 16 años, fue operado varias veces de un craneofaringioma, un tumor benigno, pero con un comportamiento maligno. Vive con sus padres y su hermano de 19 años en el barrio La Manga. Estudió bachillerato y quiere seguir con su sueño de ser un beisbolista profesional y dar su testimonio para servir de motivación a otras personas que sufren de su mismo diagnóstico.

El parte médico

Los casos de Oriana y Daniel son tratados por el cuerpo médico del Centro de Neurociencias de la Clínica Misericordia, quienes se refieren a las patologías de los pacientes así:

Caso Oriana: “Es raro el hallazgo de este tipo de patologías vasculares en pacientes jóvenes y aún más raro el tamaño y localización del aneurisma de Oriana, el que estaba provocando síntomas que comprometían su calidad de vida. Esta patología representó un reto para el equipo de Neurocirugía de la Clínica La Misericordia, pero se logró actuar de manera oportuna, ya que este tipo de lesiones provocan complicaciones muy riesgosas para la vida que van desde sangrados, isquemias hasta comprometer la vida del paciente”.

Caso Daniel: “De no operarse oportunamente el tumor habría ocasionado una complicación llamada hipertensión intracraneal, la cual hubiese comprometido su vida. Desafortunadamente la lesión tumoral no se puede resecar en su totalidad, sin embargo, gracias a las múltiples intervenciones en la clínica misericordia se ha podido disminuir el tamaño hasta el punto que no representa un peligro para la vida de Daniel en estos momentos”.