Barranquilla está en el cuarto pico de la pandemia del COVID-19

“Nosotros estamos en el cuarto brote de la pandemia desde hace unas tres semanas; esperamos que empiece a disminuir la positividad. El país inicia ahora, después de Barranquilla y Antioquia, su cuarto brote”. Así lo manifestó este lunes Humberto Mendoza Charris, secretario Distrital de salud.

Agregó que “el brote se concentra en la población entre 20 y 40 años, 80% de ellos son no vacunados, y la letalidad está concentrada en mayores de 75 años, población en la que el 95% de los fallecidos es de no vacunados y un 5% son personas que han tenido una o dos dosis, pero con comorbilidades que realmente explican el deceso”.

“Nuestro mensaje para todos los barranquilleros, vacunados y no vacunados, es que aún teniendo las vacunas, como estamos viendo que no hay usos hospitalarios, y una media de un fallecido por día, esa vacunación está siendo efectiva y segura. Pero el que no ha pasado la enfermedad, no usa su mascarilla, si no se lava frecuentemente las manos va a tener la exposición porque estamos en un cuarto brote. Un cuarto brote anunciado desde el mes de julio cuando se dijo que se iba a tener para el mes de octubre y efectivamente la Región Caribe, en especial Barranquilla y Antioquia, iniciaron su cuarto brote”, sostuvo.

Anotó que el mensaje sigue siendo de que hay nuevos casos, “pero no hay usos hospitalarios y que alcanzar las coberturas que ha alcanzado Barranquilla, destacadas por el ministro de Salud, es lo que explica porque los casos no están teniendo desenlaces en las Unidades de Cuidados Intensivos y en la letalidad”.

“A las personas que aún persisten en la posición de no vacunarse, le hacemos el llamado respetuoso de que las evidencias mundiales, en Colombia y en Barranquilla, sobre todo, es que sí tenemos coberturas útiles de vacunación, los casos en las personas que no han hecho la enfermedad, siempre van a tener una enfermedad leve y no van a generar letalidades ni complicaciones”, reiteró Mendoza.

“Invitamos a todos los mayores de 3 años para que acudan a los puntos de vacunación, porque tenemos todas las vacunas disponibles para primeras y segundas dosis. También recordamos a los mayores de 60 años aplicarse la tercera dosis. Recuerden que estas son las poblaciones de mayores riesgos. El mensaje a todos los barranquilleros, a todos los atlanticenses, sobre todo en el área metropolitana, que por alguna razón no se han vacunado, es que hay que vacunarse. La vacuna es segura, eficiente y está mostrando los resultados. Este cuarto brote evidentemente lo estamos viendo, pero sin los usos hospitalarios y sin letalidad de los brotes anteriores”, aseguró Mendoza.

El funcionario indicó que “esperamos que pronto empecemos a salir del cuarto brote, y que, como lo ha anunciado el Ministerio de Salud, la segunda semana de noviembre empezaría a verse en el resto del país”.

“Reiterarles a todos los ciudadanos que la Alcaldía continúa con los procesos de verificación en sitios de eventos masivos, sitios donde haya pequeñas áreas cerradas como bares, discotecas, bares, establecimientos nocturnos y esos monitoreos de vacunación lo que pretenden es evitar que personas no vacunadas entren a estos establecimientos, teniendo en cuenta que estas son las personas que pueden generar riesgo de contagio”, terminó diciendo Humberto Mendoza Charris.