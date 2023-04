Barranquilla guarda la esperanza de ser sede de una válida de la Fórmula Uno

Tras conocer que salió la noticia que evidencia la firme candidatura de Barranquilla como una probable sede de un Gran Premio de la Fórmula Uno. El alcalde Pumarejo dijo: “somos unos firmes candidatos para realizar este proyecto, que es a largo plazo, no es que ocurría este año o el otro, se demoraría tres o cuatro años en materializarse, pero hay unos mitos que están en la Fórmula 1 que no son tan así”.

“Ser considerados ser sede es una ganancia. La llegada de Stefano Domenicali a Barranquilla nos demostró que sí era posible y eso tumbó la primera barrera, la que nos imponemos a veces los colombianos y es la de no creer en nosotros mismos. Tenemos un país con muchas cosas positivas que mostrar y es por eso que una carrera de Fórmula 1, si se llegase a dar, traería grandes cosas para Colombia y para Barranquilla”, afirmó.

Entre las cosas que considera que serían en beneficio del país, es la potencial llegada de 100.000 turistas durante una semana, “que llegan a visitar y a invertir en la ciudad. Además, tendríamos unos 1.000 millones de personas viendo la carrera o aprendiendo acerca de Colombia, a través de búsqueda y de información que solicitarían. Eso significa tumbar estigmas y mostrar el país que nosotros queremos que vean y no aquel que han visto en el pasado”.

Apuntó que sumado a lo anterior está el hecho de que “dejaría ingresos económicos, empleo y desarrollo para una región que tanto lo necesita. Atrevámonos a soñar, atrevámonos a fracasar que así es que transformaremos a esta región y a este país”. Lea: Presidente de la Fórmula Uno está en Barranquilla

Entre los que se encuentra que cuesta un pocotón de plata y eso no es así. La mayoría del dinero sale del mismo ingreso que se obtiene por la compra de tiquetes y demás. Hay que hacer inversiones sí, readecuar espacios para la ruta callejera; hacer unas inversiones menores, pero las mismas son multipropósito. Es decir, no se haría una inversión sólo para la competencia, sino que podrían utilizarse para otros espacios" anotó.

Puso de ejemplo que la mucha de la inversión que se van hacer para los Juegos Panamericanos se podrían usar para la Fórmula Uno, así como se hizo con los Juegos Centroamericanos y Caribe del 2018. “Y tenemos que hacer espacios culturales y de educación que se pueden utilizar para diversos edificios que se necesitan en un gran premio, que se usan 50 semanas al año para educación y cultura y 2 semanas al año para un gran premio. Entonces, esto es muy medido, muy eficiente si se hace bien y estamos muy cerca. Es un sueño, pero nos lo podemos creer”.

Dijo que se está haciendo un estudio socioeconómico para validar cuál es el valor positivo para el crecimiento y desarrollo económico y social para ese Gran Premio. "Y de esa manera saber de qué si vamos a poner un pesito que ese pesito genere mucho más para beneficio de los barranquilleros".

Terminó diciendo que en estos momentos se plantea terminar de hacer una propuesta donde Barranquilla se comprometa a cumplir todos los requisitos, los planes de seguridad. “Cómo vamos a manejar las diferentes contingencias que se presentan en un Gran Premio. Los planes y contingencias que se pueden montar son adecuados para que den el visto bueno técnico; lo mismo que terminar de afinar los detalles de la pista para que se concluya con cuál es, cómo se va hacer. Hay diversas alternativas y, por último, tener el respaldo institucional. Que es más que dinero, sentir que el Gobierno nacional, la ciudad y el país entero está dispuesto y con ganas de que esto sea un éxito”.