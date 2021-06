“Barranquilla ha mostrado ser grande en organizar eventos internacionales”

Armando Segovia, director de Indeportes Atlántico, y quien fuera el director deportivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, dice que Barranquilla se ganó el derecho a organizar los Juegos Panamericanos de 2027 porque ha mostrado la capacidad para organizar eventos internacionales de gran envergadura.

“La noticia se da muy rápido, pero Panam Sports, que es una entidad afiliada al Comité Olímpico Internacional, no concede sedes así de buenas a primeras. Eso obedeció a todo un estudio, a la capacidad que demostró Barranquilla con los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018 y también hay que decir que la sede se la dan a Colombia, como sede principal Barranquilla, porque Colombia también tiene una experiencia importante en realizar eventos deportivos. No es solo Barranquilla, todo eso suma”, dijo inicialmente Segovia.

Agrega que la sede también sede se le ha otorgado a la capital del Atlántico por “la infraestructura turística que está desarrollando Barranquilla, la infraestructura hotelera, el transporte, son muchos los aspectos los que ellos analizan para conceder la sede. El desarrollo económico, industrial y empresarial de la ciudad influye también. Porque eso da confianza para que ellos se den cuenta de que Barranquilla sí puede hacer unos Juegos Panamericanos, porque son unos juegos costosísimos. Unos Juegos Panamericanos son los Juegos Olímpicos de América. Con el campeón olímpico de casi todos los juegos como lo son Los Estados Unidos”

“Estos juegos van a permitir que la infraestructura deportiva de Barranquilla se siga implementando. Por ejemplo, nosotros para los Juegos Centroamericanos no construimos velódromo, ahora hay que construir un velódromo. No hicimos piscinas cubiertas porque para los Juegos Centroamericanos no se necesitan, ahora hay que construir dos piletas con techo y climatizadas. No tenemos un coliseo mayor. Un coliseo mayor debe tener capacidad para mínimo 7.000 espectadores, se tiene que construir”, dijo.

Para Armando Segovia la participación de los 41 países en cerca de 36 disciplinas deportivas va ser una gran riqueza técnica, porque Colombia podría ser uno de los países donde se logren las marcas mínimas para asistir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en Estados Unidos en el 2028.

“Acá va a haber una cantidad de exigencias técnicas, que teniendo en cuenta que al año siguiente se realizan los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, muchos deportes, diría yo que alrededor de 25, van a servir de clasificatorio para esas justas. ¿Eso qué quiere decir? Que el nivel técnico de las Panamericanos de Barranquilla va ser buenísimo. Porque van a venir los mejores deportistas de América a clasificar aquí a Barranquilla”, sostiene.

CARTAGENA COMO SUBSEDE

Armando Segovia dijo que además de Barranquilla, en la región Caribe se incluiría otra ciudad. “Ellos en Panam Sports siempre hablaron de que se incluyera a Cartagena. Es un buen gancho por lo turístico, lo deportivo, es una ciudad importante y de aquí hasta allá uno se puede gastar una hora y 15 minutos. En esa época estará la doble calzada terminada y el tiempo se reducirá mucho más. He ido a muchos Juegos Panamericanos y Centroamericanos y hay muchas sedes que nos han quedado a dos horas y no a 45 minutos. Seguramente Cartagena será subsede de estos Panamericanos”.

Disciplinas como el béisbol, sóftbol se repartirían sedes en las ciudades de Barranquilla y Cartagena. “Tienen los escenarios para esas disciplinas y de seguro que será así, porque en una sola sede no sería viable. Además, los escenarios están en ambas ciudades, porque no habría inconveniente. También algunos deportes de combate, pero estoy especulando porque todavía no se arman los comités, esto es un trabajo larguísimo y aún no ha comenzado”.

El canotaje se estaría realizando en lo que se conoce hoy como el proyecto del Ecoparque Mallorquín. “Ese va ser el único sitio donde se va a hacer remo y canotaje dentro de una ciudad en unos Juegos Panamericanos, generalmente se hacen espacios abiertos, en esta oportunidad serán dentro de la ciudad y será en Barranquilla en el 2027”.

En las justas de Barranquilla se disputarían 28 disciplinas que hacen parte del ciclo olímpico y seis más que escoge el país, de acuerdo con Panam Sports. “Por ejemplo, el patinaje a nivel panamericano lo están excluyendo prácticamente, cada vez son menos, pero a nosotros sí nos interesa tener patinaje, entonces lo vamos a incluir. Así como Perú en el 2019 incluyó Pelota Vasca y se ganaron la medalla de oro porque allá la juegan. Ahora viene ese juego y hace parte de la dirección técnica, de empezar a negociar con Panam Sports sobre qué deportes van, cómo van, qué cuesta realizar cada deporte. Por ejemplo, la escalada olímpica que se hace ahora en Tokio, veremos si en Colombia se hace o no. Ese es parte del trabajo que del año entrante en adelante se tiene que empezar a tratar”.

Armando Segovia considera que con las exigencias que se hacen para la realización de los Juegos Panamericanos es posible que se tenga que construir un coliseo de los deportes, una nueva Piscina Olímpica y un nuevo velódromo. Este último se verá la posibilidad si el nuevo cabe donde está el actual o se buscará otro sitio. “Ahora viene todo ese proceso técnico. Los delegados hablarán si la actual piscina sirve o no, no podemos adelantarnos porque ese proceso apenas acaba de empezar. Pero por la experiencia que tenemos en eso, no duden que habrá muchas exigencias y de muchas cosas”.

“Lo único importante aquí es que Barranquilla tuvo la oportunidad de realizar unos Juegos Centroamericanos y del Caribe antes de un compromiso como este de los Panamericanos. Y que hoy tenemos gente preparada, recurso humano, que aprendió. Porque el 70% de la gente que organizó esos juegos eran de aquí del área, también trajimos gente de Bogotá, Medellín y Cali, pero la mayoría era de la región. Y es gente que aprendió y ya ese equipo está preparado. Cuando llegué a ser parte del comité organizador estaba solo, pero hoy en día uno llama y el equipo se forma rápido. Están los de logística, los del comité técnico, ya ellos conocen. ¿Qué es distinto? El volumen, las exigencias, la parte económica. Esas personas van a hacer lo mismo, pero en estos juegos valen más y se necesitan más personas, pero ya se sabe cómo hacerlo”, sostuvo.

Indicó que para ir ambientando los juegos del 2027 Barranquilla debe ir organizando eventos internacionales. “Además, Panam Sports lo exige como elementos de prueba y que la ciudad vaya mostrando. A finales de octubre vamos a hacer un campeonato internacional de waterpolo, vienen de Europa, Asia, América, de todas partes. Eso se va observando por parte de Panam Sports y como ahora todo el mundo lo puede ver, es bueno para que la persona que está en Taiwán se entere del torneo de waterpolo y que se está disputando en Barranquilla”.

“Con estos juegos se van a crear una serie de negocios nuevos en torno al turismo, al deporte, a la industria, a nivel de empresa, porque hay que hacer muchas cosas locales, no todo lo vamos a comprar afuera. Eso va ser una oportunidad importante para la gente del departamento del Atlántico y su economía”, terminó diciendo.