Barranquilla llegó al 85% de ocupación de camas UCI

El Secretario Distrital de Salud de Barranquilla, Humberto Muñoz Charris, dio a conocer este viernes que la capital del Atlántico tiene en estos momentos una ocupación del 85% de camas de Unidades de Cuidados Intensivos.

“Nosotros en Barranquilla tenemos una ocupación de camas UCI del 85%, un 60% derivado de ocupación del Distrito, un 25% de población de municipios, como Soledad, Malambo y Puerto Colombia, básicamente, y también de Santa Marta y Ciénaga del departamento del Magdalena”, sostuvo Mendoza.

El funcionario mostró preocupación porque las personas no están cumpliendo las medidas protocolarias necesarias para evitar la propagación del coronavirus en la ciudad y su área metropolitana. Porque a diferencia del primer brote y segundo que se presentaron en los estratos 1 y 2, 4, 5 y 6, respectivamente, este se centra en los estratos 3 y 4 y en el régimen contributivo, es decir la mano laboral que actualmente está activa.

“El brote actual, a diferencia del brote uno, que era en los estratos 1 y 2, a diferencia del brote dos de noviembre y diciembre, en los estratos 4, 5 y 6, este brote está concentrado en el régimen contributivo de los estratos 3 y 4. Son familias de estrato medio que trabajan”, afirmó Mendoza Charris.

Agregó que “hay un masculino que sale a la calle, un cabeza de hogar que sale a trabajar, pero que, a la hora del almuerzo, estamos viendo como el epicentro de contagio, porque se retira el tapabocas en medio de conocidos o desconocidos y es hasta ahora la primera fuente de contagio de este tercer rebrote. Esa persona regresa a casa y en la casa contagia al compañero o compañera, a los hijos y, si en la casa hay un abuelo o un adulto mayor, también lo infecta, quien al final es el que más se complica en la cadena de contagio, hasta el punto que termina muriendo”.

Anotó que una segunda fuente de contagio “son los adolescentes y adultos jóvenes que acuden a fiestas, algunas no menores, clandestinas, se retiran los tapabocas”.

“Y una tercera fuente son las fiestas, cumpleaños, bautizos, confirmaciones, matrimonios, que afecta a los estratos 3, 4 y 5, porque hay un relajamiento total”, enfatizó el secretario de Salud de Barranquilla.

“La Semana Santa no es una semana para estar haciendo fiestas, no es una semana para visitas, es una semana en donde sugerimos, recomendamos, exhortamos y consideremos que lo más conveniente es quedarse en casa. No visitar siquiera a los familiares. Si hay visitas deben ser muy cortas, no pernoctar, no dormir en las otras casas ni de familias ni de no familias, y por supuesto, usar mascarilla cubriendo boca nariz, lavado de manos. Detrás de todos los contagios hay un momento en que las personas se relajaron e incumplieron con esas medidas”, insistió Mendoza Charris.

VACUNACIÓN PARA LOS ADULTOS DE 70 O MÁS AÑOS

El secretario Distrital de Salud aprovechó para decir que “hoy inicia la vacunación para las personas de 70 y más años; es decir, adultos que tienen 70 o más años, incluyendo los que ya venían vacunándose de 75 a 79, los de 80 y más años. La diferencia es que, de 70 a 75 años, en las IPS y EPS tienen un agendamiento. Pero en los puestos de salud o en los hospitales del Distrito o en la Normal La Hacienda, carrera 34 con calle 72 y en el estadio Romelio Martínez (carrera 46 con calle 72), pueden desde el día hoy acudir a aplicarse la vacuna de Sinovac en adultos de 70 y más años en adelante”.

Anotó que en el estadio Romelio Martínez y en La Normal La Hacienda, los adultos pueden llegar sin agendamiento previo, al igual en los puestos de salud y hospitales del Distrito.

“En las sedes de las IPS y EPS tienen que cumplir agendamiento que les asignen, ya sea el día o la hora. La invitación es que vayan con mascarillas, con su tapabocas; que vayan con un cuidador. Ojalá aprovechen la vacunación porque cada día, en donde hacemos el análisis de los fallecidos por COVID-19, siempre corresponde a adultos de 70 y más años. Qué mejor que aprovechar y vacunar a todos los adultos de 70 y más años para evitar que fallezcan por COVID-19”, terminó diciendo Humberto Mendoza Charris.