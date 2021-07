Barranquilla se está quedando sin primeras dosis de vacunas contra el COVID-19

El secretario Distrital de Salud, Humberto Mendoza Charris, reconoció este jueves Barranquilla se está quedando sin vacunas anti COVID-19 para aplicar a la primera dosis, pero eso se debe a la gran demanda que han hecho los barranquilleros para aplicarse el biológico que los protege contra el nuevo coronavirus.

“Tenemos vacunas de primeras dosis en los puestos de salud y hospitales del Distrito, en los puntos de atención de la red pública como MiRed y en los puntos de las IPS, pero sí es cierto que, como ha tenido la ciudad unos promedios de vacunación de aplicar 10.000 dosis diarias, en Barranquilla nos estamos quedando sin primeras dosis. Eso no es solo en esta ciudad, es en toda Colombia”, dijo Mendoza Charris a Emisora Atlántico.

Agregó que se espera que “esas primeras dosis estarían llegando la próxima semana; sin embargo, el que acuda hoy a los puestos de salud, a los hospitales del Distrito, a los estadios Édgar Rentería, Romelio Martínez y Elías Chegwin, después de 10:00 de la mañana, encontrarán los biológicos para aplicarse las primeras dosis”.

Dio a conocer que aquellos puntos de la ciudad que no tienen mucha rotación, que no se mueven van a ser trasladados hasta el Elías Chegwin. “De los más de 76 puntos que tenemos en la ciudad, unos siete de ellos que no tienen mucha rotación, serán trasladados al coliseo Elías Chegwin”.

“Sitios como los estadios Édgar Rentería y el Romelio Martínez, los puestos de salud tienen biológicos para aplicar primeras dosis, pero muy seguramente van a ir disminuyendo”, aseguró.

Pero manifestó que todavía hay una gran cantidad de vacunas para segundas dosis. “Tenemos suficientes segundas dosis de todas las vacunas, de todos los biológicos. 130 barranquilleros están pendientes de completar las segundas dosis; de ellos, 90.000 corresponde a poblaciones que en su carné tienen la fecha, y 40.000 corresponden a los que tuvieron COVID-19 y su segunda dosis viene ahora post covid”.

“Por favor, todos aquellos que tienen en su carné la fecha para aplicarse la segunda dosis que acudan al sitio donde fueron vacunados por primera vez. Recuerden que la segunda dosis es la que garantiza la inmunización completa”, reiteró el llamado a la población.

VACUNAS PARA MUJERES GESTANTES

Humberto Mendoza Charris, dijo que a partir de mañana viernes y hasta el domingo habrá una jornada especial para las mujeres gestantes y aquellas que han cumplido 45 días después de su parto.

“Los más importante de todo esto, es que el viernes, sábado y domingo habrá una jornada de vacunación solo para mujeres gestantes. Mujeres embarazadas de 12 semanas en adelante, incluyendo 45 días después de terminado el parto, podrán recibir la vacuna anti COVID-19”, sostuvo el funcionario.

Aclaró que “será una jornada exclusiva para las mujeres que cumplan con las anteriores condiciones. Deben entender que la logística para esta vacunación va a ser especial solo para esas mujeres gestantes”.

“Para las madres gestantes vamos a habilitar todos los puntos de vacunación que hay en Barranquilla para que ellas acudan al punto más cercano al sitio donde hacen su control prenatal y proceder a que, con la mayor facilidad y comodidad, reciban la dosis de Pfizer, que es la autorizada para mujeres embarazadas, incluyendo a las que tienen 45 días después de haber tenido su parto”, terminó diciendo el secretario Distrital de Salud.