Caicedo denuncia deplorable estado del puesto de salud de Monterrubio

El puesto de salud de Monterrubio cuenta con una infraestructura que no cumple con la normatividad: registra daños por moho tras la filtración de humedad, lo que evidencia malas condiciones de higiene; tuberías por fuera del piso; baños sin enchape; techos a punto de colapsar; no tiene una sala de partos y presenta una unidad odontológica en precarias condiciones, dado que no hay elementos para realizar esterilización de los instrumentales.

Mientras tanto, en materia de servicios, solo se cuenta con un médico; también cuenta con una auxiliar de enfermería; no hay odontólogo; no hay insumos; no hay suministro; no hay quien verifique la facturación; y no cuenta con el servicio de ambulancia desde 1996, siendo este un corregimiento de población dispersa.

“Recorrimos las deplorables condiciones que presenta el puesto de salud de Monterrubio, similar a la gran mayoría de centros asistenciales que dispone el departamento. Esperamos que Procuraduría, Contraloría y Fiscalía tomen nota de toda la situación que venimos presentado para que investiguen las penosas condiciones con las que vienen atendiendo a la comunidad desde hace varios años”, señaló Caicedo.

Ante esta situación el mandatario precisó que se dispondrán acciones que contribuyan al mejoramiento de las condiciones del puesto de salud: “Inicialmente dispondremos de la adecuación de la infraestructura física y dotación de equipos por un valor entre los 800 a mil millones de pesos con recursos del Proyecto del Sistema General de Regalías; también se hará entrega de una ambulancia básica con potencia 4x4; la atención profesional del programa ‘Médico en tu casa con 1 médico, 1 jefe de enfermería, 1 profesional de psicología y 7 promotores de salud, y así mismo estaremos llevando consulta especializada al hospital que está ubicado en la cabecera municipal a través de profesionales de ginecobstetricia, pediatría y cirugía general, para atender las necesidades de la población de Monterrubio.

Finalmente, hizo un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud, así como a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, para que tomen nota de lo hallado y asimismo se adelanten las investigaciones pertinentes.