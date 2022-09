Cajero le entregó gran suma de dinero que no era suya y la devolvió

“Me puse nervioso. No sabía qué hacer. Pero mi reacción fue la de entrar al banco y dije que me comunicaran con la persona a cargo y le expliqué lo me había pasado y entregué el dinero. No sabía cuánto era”, dijo.

Narró que la persona que le atendió y recibió el dinero fue la gerente del banco. “Lo contaron, hicieron una llamada, me dieron las gracias y me fui. No pregunté de quién era la plata ni pedí que me dieran un comprobante de que yo la había entregado”.

El monto era de 9 millones de pesos, cifra inusual porque los cajeros automáticos no arrojan esa cantidad de plata en una sola transacción. “A mí no me dieron ninguna explicación, ni me pidieron ningún tipo de información. Simplemente me dieron las gracias y chao”.

Una de las explicaciones que se han conocido es que una persona que estuvo antes que Ronald quiso sacar alguna cantidad de dinero y como el cajero no le entregó siguió haciendo varios intentos. En el momento que él digitó su clave le entregó la cantidad antes mencionada.

Manifestó que por su gesto ha recibido muchas felicitaciones de amigos y de otras personas, “pero también he recibido bromas pesadas porque devolví una plata que no era mía”.