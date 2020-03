Capturados sindicados de atentados en Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer este sábado que en las últimas horas fueron capturadas varias personas pertenecientes a la banda denominada ´Los de San Roque’, y que a su vez hacen parte del Grupo Armado Organizado ‘Los Costeños’, quienes están sindicadas de atentar contra varios establecimientos comerciales, en especial contra tenderos de la capital del Atlántico.

Según la información entregada a los medios de comunicación por el general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía Nacional, “gracias a una importante operación, adelantada de manera articulada por parte de nuestra institución, se logró afectar de manera contundente a la célula delincuencial más temeraria al servicio del Grupo Armado Organizado ‘Los Costeños’, la cual tenía atemorizados a los establecimientos comerciales de la ciudad, teniendo como objetivo principal a los tenderos”.

El oficial manifestó que después de los lamentables hechos ocurridos el 24 de febrero de este año, durante los cuales un tendero en el barrio Chiquinquirá fue ultimado “por negarse a cumplir con las amenazas de las cuales había sido objeto por parte de una banda delincuencial, el Gaula de la Policía, de manera inmediata, se puso como objetivo hallar los culpables de este cobarde acontecimiento”.

“Antes del atentado se había logrado identificar a un grupo de delincuencia común denominado `Los de San Roque’, que empezó a delinquir en la capital del Atlántico en enero del 2019, llegando a diferentes establecimientos con arma de fuego, obligando a los tenderos a cancelar una cuota extorsiva a cambio de no atentar en contra de su vida y no causar daños materiales a los locales. En aquel momento, entre los primeros resultados que conllevaron a la lucha frontal en contra esta estructura, se dieron las capturas de alias ‘JJ’, encargado de ordenar y coordinar el pago de las exigencias a los diferentes gremios mediante llamadas telefónicas, declarando como objetivo a todo aquel que no cediera a sus amenazas, especialmente en los barrios San Roque, Chiquinquirá, Barrio Montes y Plaza de San Nicolás”, agregó general Fernando Murillo.