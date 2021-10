Capturan a dos hombres que alteraban tarjetas de los medidores de energía

Cuando se roban la energía no solamente afectan el patrimonio de la compañía, también afecta a los usuarios de la región”.

Soleine Mosquera, secretaria general de Air-e.

Soleine Mosquera, secretaria general de Air-e, dijo que este tipo de fraude ha causado pérdidas millonarias. Para el caso de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, las pérdidas por robo de energía mediante la manipulación de medidores, líneas directas y otras acciones ilegales superan los 60 mil millones de pesos mensuales.

“Cuando se roban la energía no solamente afectan el patrimonio de la compañía, también afectan a los usuarios de la región. Porque, por vía tarifa, tenemos que pagar por el robo que hacen las personas y los vecinos que no quieren pagar el servicio. Estamos mejorando la calidad del servicio, pero necesitamos que todos paguen el consumo real que hacen del servicio de energía, de lo contrario nos vamos a tener que ver abocados a este seguimiento que se volverá incansable, porque no nos vamos a cansar de buscar el delito, de perseguir al ladrón que nos hurta la energía”, anotó Mosquera.

Indicó que actualmente la empresa Air-e adelanta 200 procesos “contra usuarios, comerciantes, bandas criminales que, a través de tarjetas electrónicas que insertan en los medidores, manipulan el consumo real que el usuario o comerciante debe pagar. Estamos haciendo investigaciones por defraudación de fluidos, daño electrónico y concierto para delinquir”.

Terminó diciendo que a la fecha han sido capturadas por delitos asociados al robo de energía 76 personas y se desarrollan cerca de 200 investigaciones penales en la Fiscalía. De las 76 capturas, 51 corresponden al Distrito de Barranquilla. “El robo de energía se da en todos los departamentos donde nosotros prestamos el servicio”.