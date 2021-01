Capturan a hombre que extorsionaba a su expareja

El Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Diego Rosero Giraldo, dio a conocer este miércoles que en las últimas horas fue capturado en flagrancia un hombre que extorsionaba a su expareja cobrándole dinero para no publicar videos íntimos de la relación que tuvieron.

“Se hace la captura en flagrancia de una persona que estaba haciendo la exigencia de diez millones de pesos a una joven con quien había sostenido una relación sentimental y tenía de esa relación unas fotografías y unos videos con contenido sexual explícito. Y aprovechándose de esto le hacia esta exigencia económica “, dijo el general Rosero Giraldo.

Agregó que “esta persona fue capturada en flagrancia por personal del Gaula de la Policía en Barranquilla. De esta manera y con el trabajo articulado con la comunidad se dan estos resultados. Porque si esta joven no denuncia no nos informa y no denuncia, hubiese sido imposible realizar este procedimiento operacional”.