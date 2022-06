Capturan en Atlántico a integrantes de ‘Los Costeños Plutones’

“Fueron once las personas capturadas, mediante trece allanamientos, denuncias por extorsión; se dedicaban a extorsionar al comercio y a otros sectores del municipio. Y posiblemente lo hacían en articulación con otros grupos del Departamento”, dijo.

Agregó que, mediante interceptaciones, pruebas testimoniales, búsquedas selectivas en bases de datos y demás diligencias adelantadas por los investigadores, se pudo establecer que los 11 capturados, autodenominados ‘Los Plutones’; un grupo de delincuencia común organizado que hace parte del GDCO Los Costeños, se dedicaban a la extorsión de comerciantes, prestamistas de dinero, tiendas de barrio, empresas distribuidoras de víveres, enceres y productos lácteos en diferentes partes del municipio de Sabanalarga, mediante amenazas exigían alrededor de un millón de pesos y luego cuotas semanales de cincuenta mil pesos para no atentar contra la integridad física de las víctimas.

Indicó que, mediante la investigación adelantada por más de 6 meses, se pudo establecer que otro modus operandi de este grupo delincuencial consistía en hurtar motocicletas y días después contactar a la víctima para exigirle dinero para devolver el automotor.

Los extorsionistas manifestaban a sus víctimas que no asumieran la entrega de dinero como el producto de una extorsión y por el contrario lo vieran como un aporte a la seguridad del municipio, ya que ‘Los Costeños’ le brindarían seguridad.

“Estas personas cuando la víctima no les podía pagar todo el dinero, le brindaban facilidades de pago. Era una manera descarada y absurda de estos bandidos. Si la persona no les podía pagar el millón de pesos inicial, le ponían cuotas semanales de 50 mil pesos u otras sumas, a cambio de no hacerles daño”,

“Este es un delito que afecta gravemente la percepción de seguridad y la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Afortunadamente logramos hacer un trabajo oportuno de investigación y se les pudo capturar y poner a disposición de la autoridad competente”, sostuvo el coronel Currea.

Mediante las 13 diligencias de allanamiento se incautó base de coca, marihuana y panfletos amenazantes alusivos a este grupo delincuencial, con su accionar delictivo estas personas afectaban los barrios Villa Lewis, Santa Rosa, San Carlos, Primero de Diciembre, entre otros, del municipio de Sabanalarga.

Gracias a la denuncia de algunas víctimas se lograron capturar y dejar a disposición de la Fiscalía General de la Nación a estas 11 personas que fueron identificados como:

Manuel Cera Peña, alias Tajada, coordinador de extorsión y cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

Luis Miguel González de la Hoz, alias ‘Quijada’, cobrador de extorsión.

Willis Antonio Peña Bustillo, alias ‘Willis’ cobrador de extorsión.

Yair Enrique Quiñones de la Hoz, Alias ‘Yao’, cobrador de extorsión.

Francisco Javier Villalobos Pacheco, alias ‘El Papa’. Cobrador de extorsión y expendedor de

Juan David Orellano Coba, alias Wacha, cobrador de extorsión.

Carlos Alfredo Cervantes Angulo, cobrador de extorsión.

Carlos Daniel Villalba Jiménez, cobrador de extorsión.

Hober Andrés Mercado Pomares, alias ‘Soldadito’, cobrador de extorsión.

Robert Andrés Camargo Hernández, alias ‘Robert’, cobrador de extorsión capturado en flagrancia con base de coca y marihuana.

Karelis Uriel Rodríguez, alias ‘Toxi costeña’, venta de estupefacientes.

El comandante del Departamento de Policía Atlántico invita a denunciar cualquier hecho que altere la convivencia y seguridad ciudadana, a la línea única de emergencia 123 y la línea del GAULA 165. “El mensaje es que la Policía y la comunidad somos un binomio, somos uno solo. En tiempo, modo y lugar, cuando se den las denuncias pertinentes nos ayudan a que seamos eficientes”.