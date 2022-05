Colapsó vivienda y Policía rescató a una persona de los escombros

May 05 - 18:13

May 06 - 09:50

May 06 - 11:13

“Reportamos la emergencia registrada este viernes en el barrio Montes de Barranquilla, donde la ciudadanía nos llama y no reporta de una vivienda que colapsó en la que se encontraban atrapadas tres personas. Al llegar al sitio la comunidad había evacuado a dos de los lesionados y en apoyo con bomberos y miembros de la Polsanar se logró la evacuación de una tercera persona”, dijo el Mayor Santana.



Agregó que “vale recordar que estas personas no son habitantes de esta vivienda, sino que se estaban resguardando de la lluvia y se encontraban en la parte exterior cuando se produjo el colapsó el muro que da hacia la parte exterior de la vivienda”.



Manifestó que la persona evacuada, “es un adulto mayor, presenta, aparentemente, una fractura de fémur cerrada, fue remitida al centro asistencial más cercano”.



“Se están haciendo coordinaciones con la Unidad de Gestión de Riesgos, con bomberos y propietarios de la vivienda para poder terminar de demoler una parte del techo que en estos momentos está generando un riesgo latente para las viviendas aledañas y para los vecinos del sector. Estamos esperando a que estos entes hagan presencia para hacer un estudio de riesgo que se está presentando y poder tomar decisiones respecto a esta emergencia, precisó el Mayor Santana.



La vivienda colapsó por motivos que son investigados por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, las personas que se vieron afectadas no residen en el lugar, sino que estaban de pie debajo de un plafón resguardándose de la lluvia.



Lea aquí: Capturan en el Atlántico a dos cabecillas del ‘Clan del Golfo’

“Una de las recomendaciones que les hacemos a las personas es que hagan una evaluación primaria de sus viviendas. No esperar a que se presenten estas emergencias, sino que se realicen unas evaluaciones de cómo está construida la vivienda, cómo están los anclajes de los techos y no esperar a que se presenten estas novedades. Gracias a Dios en esta oportunidad no hay personas fallecidas, pero sí tenemos a tres lesionadas”, terminó diciendo.