Colombia se alista para enfrentar a México y Estados Unidos en Baloncesto

Jaime Echenique, una de las cartas colombianas dijo que “primera vez que estamos todos completos, incluyendo mi grupo de amigos muy cercanos como Tonny Trocha, Braian Angola, Hansel Atencia, tenemos una muy buena amistad desde hace muchos años y creo que se abrió la ventana para poder estar juntos y disfrutar de este bonito proceso”.

De los rivales dijo que "de Estados Unidos nada nos debe sorprender porque ellos tienen muy buenos talentos, cada persona que está en LG es compatible para estar en la NBA, entonces viene muy fuerte también. Respeto a cada uno de los jugadores, son mis compañeros, mis rivales y amigos de competencia también, entonces, nada”.

“Inicialmente estamos haciendo y construyendo la mecánica de nuestro, para compaginar todos por el mismo camino, poco a poco vamos metiendo estándares de México, equipo fuerte, que le gusta correr, bastante físico y tenemos que estar muy bien preparados para eso”, agregó.

Manifestó que “jugar en Barranquilla va a ser muy interesante. Primera vez que mi familia, desde que me fui para Estados Unidos, que sea posible que me vean en vivo en una competencia. Estaré muy ansioso de regresar a mi ciudad y poder competir a un alto nivel y aportar un grano de arena a la Selección, que es lo vengo dando”.

“Seguimos con la ilusión, todos los días venimos aquí a competir, para aplicarlo en los partidos y pienso que ese es el carácter de los colombianos; tenemos que sacar la casta siempre y nada mejor que jugar en casa, jugar en Barranquilla, que es un gran espectáculo, lo ha demostrado y lo ha seguido demostrando que Barranquilla es la Casa de la Selección, tanto para fútbol como para baloncesto. Tenemos que tomar ventaja de jugar en casa. México será un rival duro porque jugará en su casa, pero ahí debe surgir el carácter de nuestros jugadores, de jugar en escenarios ajenos al nuestro, para sacar lo mejor cuando las cosas no estén a favor tuyo”, sostuvo Echenique.

Sobre los encuentros que debe afrontar sostuvo que “en estos momentos no vale mirar si se puede, aquí vamos todos contra todos y al cien por cien. No pensando en si perdemos este o si ganamos esto, absolutamente no. Tenemos la mentalidad de ganar todos los encuentros y pienso que nos estamos preparando para ello. Aquí no vale en 50-50 si no el 100% todos los días”.

Lea aquí: Caseteros de Puerto Colombia y Tubará denuncian extorsiones en su contra

“El mensaje para Colombia es que vale la pena soñar. Como lo he dicho. Este es un buen grupo, uno de los mejores grupos de la historia de Colombia, por primera vez estamos todos completos y gracias a Dios, cada uno está aportando lo mejor que puede. Tenemos jugadores en la alta competencia jugando ante grandes competidores e incluyendo el talento local que cada vez se está exportando hacia Suramérica y debemos tomar ventaja de eso”, terminó diciendo.

Nómina:

#1 Francisco Duarte.

#55 Siaan Rojas.

#12 Jaime Echenique.

#20 Andrés Ibargüen.

#11 Braian Angola.

#6 Soren de Luque.

#3 Juan Tello.

#17 Romario Roque.

#7 Luis Almanza.

#0 Hayner Montaño.

#2 Tonny Trocha.

#10 Hansel Atencia.

Cuerpo Técnico:

Guillermo Moreno-Director Técnico.

Thomas Díaz – Asistente Técnico 1.

Raúl Pabón – Asistente Técnico 2.

Iván García – Estadísticas.

Wan Su Lay – Preparador Físico.

Jhon Jairo Duque – Fisioterapeuta.