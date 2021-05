Comerciantes del Centro de Barranquilla en desacuerdo con medidas del Distrito

Los Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla, Asocentro, se pronunciaron ante las medidas dadas a conocer este miércoles por el alcalde Jaime Pumarejo, quien decretó que el 30 de mayo, Día de las Madres, tendrá toque de queda, y la agremiación considera que los perjudica porque el mes ha sido nefasto para las ventas, debido a los continuos toques de queda.

“El 30 de mayo se pintaba como un día clave para el comercio, luego de un mes que ha transcurrido de manera nefasta en cuanto a las ventas; lleno de mucha incertidumbre por todas estas restricciones y las protestas que se vienen dando en la ciudad y en el país”, manifestó Dina Luz Pardo, directora de Asocentro.

Seguidamente anotó que “no entendemos como sí se le cohibe comercio abrir o las personas que salgan a comprar cuando estas siempre hacen uso del tapabocas, hacen el distanciamiento social y todo lo demás, pero en cambio sí se permite que la gente esté en las calles en aglomeraciones sin tapabocas, sin distanciamiento, sin cumplir las normas de bioseguridad. Esto no lo entendemos y sobre todo en tiempos donde están rigiendo el toque de queda y las demás restricciones”.

Lea aquí: A partir del 24 de mayo se levanta el toque de queda en Barranquilla

“El comercio lo mira, en estos momentos, como una medida infortunada, que no corresponde a la realidad que se está viviendo y la forma como la gente está acatando las medidas. Por un lado, el comercio lo acata, pero por el otro lado en los barrios y las personas que están en las marchas no, andan sin cumplir las medidas de bioseguridad. Aquí de por sí hay una competencia desleal, por así decirlo, y un principio de no equidad, de no igualdad”, expresó directora de Asocentro.

Hay que recordar que el alcalde de Barranquilla anunció nuevas medidas restrictivas a partir del 24 de mayo, pero el día 30 de mayo, Día de las Madres, tendrá toque de queda entre las 5:00 de la mañana y las 12 de la medianoche.

“No entendemos el cierre durante todo el día 30 de mayo, cuando en este mes las aglomeraciones en la calle, han sido a todas luces desproporcionadas, sin comparendos ni nada y quien resulta sacrificado es el comercio ante un día que se esperaba fuese un tercio del salvavidas que se requiere para el mes de mayo, como lo es el día 30”, terminó diciendo Dina Luz Pardo.