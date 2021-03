Comunidad educativa ‘pasa al tablero’ para analizar su presente y futuro

Padres de familia, estudiantes, profesores, rectores, directivos, entidades gubernamentales y expertos en educación tienen por primera vez un espacio para compartir sobre lo aprendido el último año, las necesidades actuales y cómo será ́ el futuro de la educación privada y pública en Colombia y México.

Del 23 al 25 de marzo el simposio virtual ‘La otra cara de la pandemia: aprendizajes en la educación’, se convierte en el espacio ideal para que la comunidad educativa comparta sus experiencias, aprendizajes y desafíos que enfrenta la educación privada y pública en estos dos países del continente americano.

El evento, al que podrán conectarse todas las personas de manera gratuita durante los tres días, contará con la presencia de expertos nacionales e internacionales, así como de representantes de la comunidad educativa durante los cuatro paneles dirigidos a estudiantes, padres de familia, profesores, psicólogos, orientadores y líderes de la educación.

“El simposio nos permitirá́ compartir y aprender sobre lo vivido; reflexionar sobre los aprendizajes, ganancias y oportunidades que ha traído la pandemia COVID-19 para la educación presente y futura. Debemos enfocar ahora nuestros pensamientos y esfuerzos hacia lo que hemos ganado durante este año de pandemia y así proyectar el futuro de la formación básica, media y superior en nuestros países”, explicó Anabella Martínez, rectora Colegio Marymount Barranquilla y gestora principal del simposio.

Esta iniciativa es liderada por los colegios RSHM (Religious of the Sacred Heart of Mary) de Latinoamérica: Marymount Barranquilla, Marymount Medellín, Marymount Bogotá y Marymount Cuernavaca, pero abierta a la participación de todos los actores del sector educativo.

“La pregunta base que debemos hacernos es: ¿qué oportunidad representa la pandemia para cuestionarnos sobre aspectos de nuestro sistema y modelo educativo que no habíamos tenido la oportunidad de ver? La pandemia nos aceleró cambios e innovaciones en el sector educativo que no había creído posible. Pero será́ una oportunidad si las sabemos aprovechar de la manera correcta. El simposio es un espacio para reflexionar sobre ello y entre todos buscar construir ese futuro que buscamos”, agregó Anabella Martínez.

Para María Ángela Torres, rectora del Colegio Marymount Bogotá́, esta situación que cumple un año en marzo, también ha evidenciado que el rol de los colegios está más allá́ de lo académico y de las aulas de clase.

“Es un momento para entender esta nueva realidad a través de las distintas perspectivas de la comunidad educativa. Las instituciones de formación básica y media nos hemos unido para dar voz a quienes han transitado la otra cara de la pandemia”, anotó.