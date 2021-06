Con aplicación de dosis única avanza vacunación contra COVID-19 en Barranquilla

Desde ayer sábado 26 de junio se inició en Barranquilla la aplicación de la vacuna con dosis única de la farmacéutica Janssen, enviada por el Ministerio de Salud y Protección Social, destinada especialmente para adultos mayores de 60 y más años que aún no se han vacunado contra COVID-19.

Para el alcalde Jaime Pumarejo Heins, este es otro gran paso para seguir cubriendo a la población que todavía no se ha vacunado. “El grupo de 60 a 69 años es un grupo con el que tenemos que hacer un esfuerzo para que se vacunen. Es una vacuna de una sola dosis, así que solo tienen que hacer el trabajo un día. Ir a cualquiera de nuestros puntos masivos de vacunación y ponerse la vacuna, asegurar que continúen con vida, que sigan alegrando a su familia y que nos acompañen en este esfuerzo de reactivar la economía y el empleo”, expresó el mandatario.

Según la Secretaría de Salud del Distrito, los mayores de 60 años que aún no se han vacunado podrán recibir esta vacuna de una sola dosis. El Distrito de Barranquilla recibió un primer lote de 13.400 dosis de la vacuna de Janssen aprobada por la Organización Mundial de la Salud.

El secretario de salud del Distrito, Humberto Mendoza Charris, insistió en la importancia de aplicarse la segunda dosis de la vacuna el día que corresponde y en el mismo sitio donde se puso la primera dosis, para completar el esquema y alcanzar la inmunidad, y también no olvidar que este proceso es gratis.

Este domingo continuaron las jornadas de intensificación de la vacunación contra COVID-19, ‘Baqunatón por la vida’, en los puntos móviles y masivos de la ciudad, para vacunar sin agendamiento a las personas mayores de 45 años y a la población entre 16 y 44 años con comorbilidades que se encuentren registradas en el aplicativo de Mi Vacuna.

El funcionario manifestó que no hay excusas para no vacunarse, ya que el Distrito con el apoyo de las EPS e IPS ha dispuesto de más de 75 puntos de vacunación y ha venido implementando diversas estrategias y alternativas como las jornadas continuas con extensión de horarios en grandes escenarios deportivos y megacolegios, la habilitación de puntos móviles e itinerantes, la vacunación casa a casa y los autoservicios o Drive Thru en centros comerciales de la ciudad.

Durante el sábado, el Distrito aplicó 14.756 dosis, de las cuales 10.098 corresponden a segundas dosis para completar esquemas e inmunizar a más barranquilleros, 89 dosis de la vacuna con dosis única y 4.569 primeras dosis contra el virus COVID-19.

A corte de 26 de junio en la ciudad se han aplicado en general 568.239 dosis, de las cuales 365.271 corresponden a primeras dosis y 202.879 segundas dosis.

VACUNACIÓN EN POBLACIÓN CARCELARIA

El Distrito, con el apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, inició la etapa 4 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, en la cual se encuentra población privada de la libertad y personal de custodia, vigilancia y suministro de las cárceles de la ciudad.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, 997 personas privadas de la libertad y personal de custodia, vigilancia y suministro de la Cárcel Modelo de Barranquilla han recibido la vacuna contra COVID-19, con fin de minimizar los riesgos en esta población y que puedan continuar con su proceso de visitas familiares, así como a la población de la Cárcel Distrital de El Bosque y a la de mujeres de El Buen Pastor.