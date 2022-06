Declaran objetivo militar a alcalde de Malambo, Atlántico

“El día 5 de junio, a mediados de las 10:00 de la mañana veníamos con los escoltas de la Policía y recibimos llamadas repetitivas de un número, el cual se logró contestarle a la persona, quien se identificó inmediatamente como comandante de las Autodefensas Gaitanistas, que comanda en este sector del Departamento del Atlántico y nos dijo que el objetivo de él era proteger los intereses de la persona que estaba protegiendo en el Hospital del municipio de Malambo. Cuando le preguntó, nos responde que ella hace parte de la su organización, de su estructura, me dice que los presuntos audios que yo tenía no los podía divulgar a la opinión pública”, dijo inicialmente Monsalve.

Agregó que “le respondí que yo no tenía ningunos audios y si en caso llegase a tener algunos audios los hubiera presentado ante las autoridades competentes. Lo hubiera presentado ante la Policía, la Fiscalía, los entes de control, porque prevalece la salud de los malamberos, prevalece que el hospital esté al servicio de la gente y no al servicio de ella ni de otras personas, como se lo manifesté a la persona que me llamó”.



“Me dijo que tenía que acatar, que no entregara esa información sino tendría que actuar como comandante de este sector. Me puso fecha, hora. Me manifestó también que era el encargado de hacer la ‘limpieza social’ en el municipio de Malambo. Dicha limpieza a dejado muchas víctimas y le manifesté a esa persona que rechazábamos esa limpieza, que nosotros estábamos rescatando a las personas que están haciendo mal, mostrándoles un mejor futuro, brindándoles oportunidades y que no estábamos a favor de hacer ninguna limpieza, que rechazábamos eso y que las autoridades estaban con nosotros y son ellas las que están encargadas de las personas que están en malos pasos o están delinquiendo en nuestro municipio, que ningún grupo armado podrá estar al frente de esta situación”, sostuvo.



Monsalve anotó que la persona al otro lado de la línea le dijo que “quiera o no quiera se iba a encargar de la limpieza social en el municipio de Malambo. Que además de eso, me dijo que yo andaba con cuatro escoltas, que él sabía todo eso, que él no medía distancia para llegar a mi residencia, pero que tenía que acatarlo. Eso fue el 5 de junio”.



Indicó que del 6 al 9 de junio la persona no lo volvió a contactar. “El día viernes pusimos la denuncia ante la Fiscalía. El comandante de la Policía sabía de toda la situación, siempre nos reforzó y acudió al llamado de nosotros. Ese día se puso una denuncia por extorsión agravada. El día sábado, que estábamos en Bogotá haciendo unos trámites y diligencias para buscar recursos para el municipio, a las 3 y 40 de la tarde, aproximadamente, recibí una llamada de la misma persona de otro número de celular, diciéndome que como no habíamos acatado el llamado de él, me declaraba objetivo militar a mí y a toda mi familia”.



“Se supone que no entregué ningunos audios, se supone que lo que hicimos fue colocar una denuncia sobre los hechos; lo que exigimos el mismo viernes fue pedir nuevamente que el juez permitiera a la junta directiva del hospital calificar la gestión de la gerente. Esa fue la solicitud que hicimos el día viernes. Pedimos que le hagan la calificación a la gerente porque nosotros necesitamos saber dónde van destinados los recursos del hospital, cuál es la gestión que se está haciendo. Y el día sábado nos llaman para decirnos que como no acatamos sus órdenes me declaran objetivo militar a mí y al resto de mi familia”, manifestó.



Sostuvo que “las personas del municipio saben que mi mamá vive en Malambo, que mi hermana vive aquí, que mi hermana la que es representante vive aquí, que mis hijos viven aquí, que mis primos, mis otros hermanos viven en Malambo. Nosotros somos de Malambo, nacimos en Malambo, para ¿dónde vamos a coger?”



“Hoy le hemos entregado a la Fiscalía y la Policía todos los materiales de esta persona que se identificó como presunto comandante, identificado como Nelson y el alias “JJ”. Se identificó así. Esa es la situación que estoy viviendo en estos momentos y que está volviendo el resto de mi familia. El resto de mi familia, en estos momentos se encuentra refugiada en mi casa por la situación que estamos pasando”, terminó diciendo.



Ante las anteriores denuncias, el jefe de Protección y Servicios Especiales de la Policía, teniente coronel Óscar Olarte dijo que “el comandante de la Metropolitana de Barranquilla, el general Hernández, ordenó un consejo extraordinario de seguridad para reevaluar el nivel de riesgo del señor alcalde y se determinó, de manera urgente, asignar unos medios y más personal al esquema de seguridad y se hace extensivo a su núcleo familiar”.



“Ante la denuncia que el señor alcalde hizo ante la Fiscalía General de la Nación, se suman el esfuerzo de la Policía Nacional, el Gaula e inteligencia de parte de nuestro equipo para fortalecer el equipo de trabajo de la Fiscalía y así poder sacar adelante esta situación”, terminó diciendo el teniente coronel Olarte.