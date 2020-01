Denuncian robo de luminarias y cables en el Puente Pumarejo

El valor en el mercado de los objetos robados superaría los 200 millones de pesos.

Los gremios del Atlántico y las autoridades de Barranquilla se han pronunciado al respecto y una de las primeras conclusiones que se saca es que en la estructura no hay cámaras de vigilancia y también que no se ha definido la vigilancia en el sector, solo el que de manera rutinaria hace la Policía Metropolitana. Pero los delincuentes aprovechan cuando los uniformados no están cerca para cometer sus fechorías.

Para tratar de solucionar el tema de la vigilancia, este jueves se anuncia una reunión de carácter urgente, organizada por Invías, donde han sido convocados la Secretaría de Tránsito de Barranquilla, la Secretaría Distrital de Gobierno, el director de Área Metropolitana, Policía del Distrito y también se anuncia la presencia del director de Invías, Juan Esteban Romero.

Por lo pronto la Policía Nacional estará reforzando las medidas para evitar que los robos se sigan presentando.