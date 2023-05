Después de una semana turbulenta, Junior buscará la calma ante Pereira

“No habrá indultos. Lo que sí hay es la recuperación de la persona como persona. Lo otro lo saben más los directivos que yo; cómo son los contratos de los otros muchachos, lo desconozco, ellos están estudiando las cosas de la mejor manera para que no haya problemas... Yo he estado callado, pienso en los muchachos, pero ojalá salgamos de esto rapidito porque nos coge la noche. La relación con ellos es normal, no tuve la culpa de lo que pasó”, dijo Gómez, en rueda de prensa.

Lamentó lo sucedido porque la salida de estos cinco jugadores le merman un poco la posibilidad de seguir con una nómina regular, en las que alternaba jugadores para actuar de local y visitante. “Todo el bloque se resiente porque eran cosas que ya venían preparadas. Pero de todas maneras dentro de ese mismo bloque, que va actuar contra Pereira, también hay coordinación y trabajo. Sí se resiente el equipo mentalmente, el ambiente es distinto, pero primero la institución. La gente que tenemos va a entregar todo el día sábado”. Siga leyendo: Junior anuncia el castigo al ‘Chino’ Sandoval por llegar borracho

Además de los jugadores antes mencionados, con los que no podrán contar en los encuentros vienen, tampoco tendrá a Juan Fernando Quintero, quien está haciendo algo de fútbol. “Pero todavía no está. No va a estar para los dos próximos partidos. Me alegra que esté haciendo algo de fútbol, pero no va a estar”.

Sostuvo que ante la ausencia de por los menos seis jugadores del plantel general, se subirán unos de la categoría sub20 del club. Germán Gutiérrez, quien venía trabajando, sería el lateral izquierdo, mientras que el cartagenero Edwin Herrera pasará a cubrir la lateral derecha. “En estos momentos no es difícil armar la nómina de Junior”, dijo.

El partido de este sábado ante el Deportivo Pereira está programado para las 8:30 de la noche en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y corresponde a la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor I.