Doble asesinato en Barranquilla: cuerpos estaban dentro de un costal

“En las últimas horas conocimos, por información de la comunidad, de una bolsa que estaba en un desagüe, donde al parecer había un cuerpo envuelto en costal. La unidad de levantamiento del CTI llega al sitio y encuentra dos cuerpos, que estaban amarrados dentro de ese costal en ese sector del barrio Me Quejo”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Jorge Urquijo.

Cuando la patrulla del cuadrante fue alertada por los habitantes de la calle 82F con la carrera 26C1 del barrio Me Quejo de Barranquilla, pensaron que se trataba de un cuerpo, como inicialmente les informaron, pero luego de supervisar el paquete, se encontraron que eran dos cuerpos los que estaban dentro de un costal.

El oficial dijo que todavía se está haciendo labores de vecindarios. “No tenemos información clara. La comunidad no conoció de algún movimiento sospechoso que haya sucedido en horas de la noche o la mañana ni tampoco escuchó detonaciones armas de fuego. Estamos verificando la identidad de estas personas. Hasta el momento este caso está en desarrollo”.

“En estos momentos las actividades que estamos desarrollando no hemos hallado información que nos permita orientarnos sobre los hechos. No hemos tenido claridad, solamente la información que nos alerta la patrulla que está en este sector, sobre la presencia de este costal. Seguimos indagando, pero hasta ahora no tenemos nada concreto”, sostuvo Urquijo.

Manifestó que están trabajando con las unidades policiales para ver si las patrullas del sector logran que los habitantes del barrio Me Quejo puedan identificar a estas personas. “El procedimiento está en desarrollo; la Unidad Técnica de Levantamientos de Cuerpos del CTI se encuentra en este proceso. Si no hay una identificación de los cuerpos, se procederá a trasladarlos a Medicina Legal y verificando sus huellas dactilares se podrían identificar lo más pronto posible”.

“Esperamos que con la información que estamos recopilando, a través de las labores de vecindario y, obviamente, las actividades que logremos recolectar con las fuentes humanas que disponen nuestras unidades de inteligencia, podamos identificarlos de la manera más rápida”, agregó sobre lo mismo.

Terminó diciendo que, de parte de la Policía Nacional, “si hay alguna información, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos para darle celeridad a este hecho, que es de suma preocupación por las características que presenta”.