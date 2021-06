Durante puente festivo Barranquilla intensificará vacunación contra COVID-19

Con puntos móviles en diferentes localidades de la ciudad y puntos masivos disponibles hasta las 9:00 de la noche, regresa este fin de semana con puente festivo la 'Baqunatón por la vida' en Barranquilla, con el propósito de avanzar en la vacunación contra el COVID-19 en los adultos mayores de 50 años y población de 16 a 49 años con comorbilidades.

En una gran alianza con las EPS e IPS, la Alcaldía de Barranquilla habilitó nuevos puntos móviles de vacunación para llegar a otros sectores de la ciudad y reforzar los puntos de gran afluencia, los cuales atenderán los días sábado 5, domingo 6 y lunes festivo 7 de junio, en jornada continua de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y algunos hasta las 9:00 de la noche.

Sin agendamiento, podrán acudir todos los adultos mayores de 50 años en adelante para aplicar primera y segundas dosis y la población de 16 a 49 años con comorbilidades que se encuentren priorizados en la herramienta del Gobierno nacional Mi Vacuna, en la etapa 3.

El secretario Distrital de Salud, Humberto Mendoza Charris reiteró a los barranquilleros que las vacunas no se venden, y la Alcaldía de Barranquilla la viene aplicando gratuitamente a la población y a los grupos priorizados.

PUNTOS Y HORARIOS DE ATENCIÓN

Los puntos y horarios de atención en los sitios de gran concurrencia son los siguientes:

Estadio Romelio Martínez (sábado, domingo y lunes festivo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.). Escuela Normal La Hacienda (sábado, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo y lunes festivo, de 8:00 a.m. a 4:00).

Colegio Don Bosco (sábado, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo y lunes festivo, de 8:00 a.m. a 3:00).

Estadio Edgar Rentería (sábado, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo y lunes festivo, de 8:00 a.m. a 9:00).

Elías Chegwin (sábado, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m., y domingo y lunes festivo, de 7:00 a.m. a 8:00).

Universidad Simón Bolívar (sábado, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo y lunes festivo, de 8:00 a.m. a 4:00).

Autoservicio Centro Comercial Viva (sábado, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y el domingo de 8:00 a.m. a 4:00).

Autoservicio Mall Plaza (sábado, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. y el lunes de 8:00 a.m. a 4:00).

Cruz Roja (sábado, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingo y lunes festivo, de 8:00 a.m. a 4:00).

HORARIOS DE PUNTOS MASIVOS Y MÓVILES:

Zoológico (sábado, domingo y lunes festivo, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.).

Parque Los Andes (sábado, domingo y lunes festivo, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.).

Plaza de la Paz (sábado, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y domingo y lunes festivo, de 8:00 a.m. a 5:00).

Parque Venezuela (sábado, domingo y lunes festivo, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.).

Parque Lipaya (sábado, domingo y lunes festivo, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.).

Plaza San Nicolás (sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.).

Centro Comercial Villa Country (sábado de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y domingo y lunes festivo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.).

VACUNAS CONTRA SARAMPIÓN Y COVID EN ZOOLÓGICO

En la gran 'Baqunatón por la vida', la Alcaldía Distrital, la Fundación Santo Domingo y la Fundación Zoológico de Barranquilla han dispuesto en el parqueadero del parque, ubicado sobre la calle 76, un punto de vacunación COVID sin agendamiento para las personas priorizadas en las etapas 1, 2 y 3 y otro de sarampión y rubéola para los niños de 1 a 10 años edad, con descuentos en el valor de la boleta para los adultos y niños que se apliquen los biológicos.

La promoción para las personas vacunadas en el Zoológico será los días 5, 6 y 7 de junio, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Para acceder al descuento en la entrada al parque, deben presentar el carné de vacunación y el documento de identidad.

MÁS VACUNAS PARA BARRANQUILLA

Para fortalecer el plan de vacunación en el Distrito, este jueves 3 de junio llegó a Barranquilla otro lote de 14.040 dosis de vacunas contra el COVID-19, con las cuales se avanza en la aplicación de biológicos a los grupos poblacionales que hacen parte de las etapas 1, 2 y 3, para iniciar y completar esquemas.

A corte del 3 de junio del presente año, en Barranquilla se han aplicado un total de 393.335 dosis de vacunas contra el COVID-19 y se han recibido 480.627 biológicos de parte del Gobierno nacional.